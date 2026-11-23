Raramente desconfiamos dos que não têm ambição. E ainda mais raramente não desconfiamos de quem a tem. Um paradoxo interessante porque estimulamos os mais próximos, a tê-la… a começar pelos nossos filhos.
Com Isaltino Morais não é bem um problema de ambição, culto de personalidade ou narcisismo – não lhe falta qualquer dos atributos –, mas o que nele nos encanta é a certeza de que, até ao fim, fará o que lhe der na gana.
Quem o poderá criticar? Esteve preso, passou por todas as humilhações, viu aliados deixarem de lhe atender o telefone, perdeu amigos e foi condenado pelas elites políticas e mediáticas ao ostracismo, motivos para nunca mais pôr a cabecinha de fora. Só que o homem é rijo e tinha Oeiras para o ajudar à ressurreição.
Hoje, está por tudo. Tira fotografias a imitar o Marquês de Pombal e ameaça fazer nascer um novo partido, o “Fazemos”, nome que é uma síntese perfeita – notável o modo como transformou a frase que lhe estava colada à pele como uma ferida, o “rouba, mas faz”, numa bandeira.
"Com Isaltino Morais não é bem um problema de ambição, culto de personalidade ou narcisismo – não lhe falta qualquer dos atributos –, mas o que nele nos encanta é a certeza de que, até ao fim, fará o que lhe der na gana."
Isaltino tem 76 anos e vive como se fosse eterno. Come ostras e lavagante em restaurantes finos, mas também tremoços e passarinhos em tascas, forma partidos, dança com Brian Adams, preside a reuniões que duram pela madrugada, conspira e manipula, seduz e comove, promete acabar com Ventura e revolucionar o sistema, é arrogante e soberbo, populista e fazedor, carismático, proscrito e redimido.
Não há uma única pessoa que ponha as mãos no fogo por ele, mas há poucas capazes de dizer que Isaltino não é único. Ficará na história.