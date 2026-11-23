Raramente desconfiamos dos que não têm ambição. E ainda mais raramente não desconfiamos de quem a tem. Um paradoxo interessante porque estimulamos os mais próximos, a tê-la… a começar pelos nossos filhos.

Com Isaltino Morais não é bem um problema de ambição, culto de personalidade ou narcisismo – não lhe falta qualquer dos atributos –, mas o que nele nos encanta é a certeza de que, até ao fim, fará o que lhe der na gana.