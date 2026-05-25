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A Figura do Dia. As duas crianças na berma

Luís Osório
Luís Osório

Escritor, jornalista e cronista

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As crianças foram abandonadas numa berma da Estrada Nacional. A mãe e o padrasto deixaram-nas de olhos vendados e um homem encontrou-as num fim de tarde. Dois rapazes assustados que ainda não aprenderam a ler e a contar, com 3 e 5 anos numa viagem que poderia ter sido bonita, talvez a primeira vez que saíram de França, que ouviram uma outra língua, que dormiram num hotel.

Ou então não, ou então viviam num inferno e o melhor que lhes aconteceu foi terem sido encontrados por um padeiro de Alcácer do Sal e agora poderem recomeçar, apesar das feridas impossíveis e injustas.

"Dois rapazes assustados que ainda não aprenderam a ler e a contar, com 3 e 5 anos numa viagem que poderia ter sido bonita, talvez a primeira vez que saíram de França, que ouviram uma outra língua, que dormiram num hotel."
"Dois rapazes assustados que ainda não aprenderam a ler e a contar, com 3 e 5 anos numa viagem que poderia ter sido bonita, talvez a primeira vez que saíram de França, que ouviram uma outra língua, que dormiram num hotel." FOTO: DR / SIC Notícias

As crianças estão protegidas numa família de acolhimento. Há muitas em Portugal, mas não as suficientes para acolher os meninos que precisam.

Inscrevi-me há uns tempos, mas chegámos à conclusão de que não estávamos ainda à altura, precisávamos de mais despojamento, de mais coragem, de mais capacidade de dar sem esperar nada em troca.

"As crianças foram abandonadas numa berma da Estrada Nacional. A mãe e o padrasto deixaram-nas de olhos vendados e um homem encontrou-as num fim de tarde."

Uma família de acolhimento não adota, permite a transição para os pais adotivos, quando os processos correm bem. Uma família de acolhimento recebe crianças sabendo que nunca ou dificilmente serão suas… como cultivar o desapego sendo afetivos, sendo os pais que a maioria nunca teve, tapando-os de noite, amparando-os nos fantasmas, tratando-lhes as doenças, levando-os à escola?

Falo dos anónimos, dos que cuidam das crianças abandonadas com mochilas às costas nas bermas de uma vida que os condenou a não ter infância. Gente anónima, gente que passa por nós na rua sem que os conheçamos, gente que faz o Bem sem precisar de mais nada.

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