Há duas semanas escrevi neste jornal que a estabilidade tem sempre alguém a pagá-la e que, por agora, pagava o PS e cobrava o Chega. Bastaram dois dias de votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2027 para a fórmula precisar de uma correção. O PS continua a viabilizar o documento. Mas a 18 de novembro descobriu que também sabe cobrar e que, ao lado do Chega, pode fazê-lo sem pagar nada. Nesse dia, PS e Chega juntaram-se para alterar a proposta do Governo em dois pontos. O primeiro foi o bónus aos pensionistas, que o Executivo queria pontual e decidido ano a ano e que os dois partidos transformaram num aumento permanente a partir de 2028. O segundo foi a norma que dava ao ministro das Finanças flexibilidade na gestão do saldo dos ativos financeiros. No dia seguinte, PSD e CDS avocaram as votações e o resultado repetiu-se. O PS pôs quatro condições para viabilizar o Orçamento e, segundo o PSD, o Governo cumpriu-as todas. A primeira coisa que os socialistas fizeram na especialidade foi juntar-se ao Chega para desfazer parte do que tinham acabado de deixar passar.

Convém recordar o ponto de partida. O Governo entregou um Orçamento que prevê fechar 2026 com as contas equilibradas e chegar a 2027 com um excedente de 0,1% do PIB, menos de 300 milhões de euros. E garante fazê-lo sem as cativações e os cortes no investimento que durante anos serviram para disfarçar o equilíbrio das contas. O país tem um Governo que trata as contas certas como condição para baixar impostos e investir, e não como um luxo de que se abdica à primeira votação difícil. Foi precisamente essa margem estreita que a oposição decidiu gastar. Discutir se os pensionistas merecem mais é legítimo. Criou-se uma despesa permanente por iniciativa de dois partidos que não governam e que nunca terão de a executar. O Governo avisa que a medida antecipa em três anos o momento de insustentabilidade da Segurança Social. O PS responde que a sustentabilidade não está em causa e que se trata de opções políticas. Mas numa democracia madura o ónus da prova cabe a quem cria a despesa, não a quem a vai ter de pagar. O calendário também ajuda: o aumento só nasce em 2028, fora do Orçamento que agora se vota, quando poucos se lembrarão de quem o aprovou.

A ciência política conhece bem este mecanismo. Em 1981, Barry Weingast, Kenneth Shepsle e Christopher Johnsen mostraram que, quando quem decide uma despesa recolhe todo o benefício político e suporta apenas uma fração do custo, a despesa tende a crescer para lá do razoável. Jürgen von Hagen levou depois a mesma lógica aos processos orçamentais europeus: quanto mais disperso está o poder de alterar um orçamento, mais difícil é manter a disciplina. O Chega pode dizer aos reformados que lhes aumentou as pensões. O PS pode dizer o mesmo, com mais pudor. A fatura fica sem autor e cai no colo de quem governar.

Nem tudo o que a oposição chumbou era indefensável. Quanta flexibilidade deve ter um ministro das Finanças na gestão dos ativos financeiros é um debate legítimo. O que não é coerente é o PS chamar a essa flexibilidade "um segundo Orçamento escondido" e, no mesmo dia, aprovar uma despesa permanente sem dizer como a paga. Quanto ao Chega, a contradição já nem incomoda: votou contra o Orçamento na generalidade e, na especialidade, ajuda a reescrevê-lo. Quer ter mão na despesa sem ter o nome no documento. Por isso, o recado de Montenegro é justo: "Se querem governar, entendam-se". PS e Chega não se entendem para governar, mas entendem-se para gastar. É uma coligação sem programa, sem responsáveis e sem conta para apresentar. O Governo fez o que lhe competia, apresentar contas certas e cumprir o que negociou. Não pode ser responsabilizado pelo que outros decidiram à sua revelia.

A Constituição já protege o Orçamento depois de aprovado: a chamada norma-travão impede os deputados de aumentar a despesa prevista para o ano em curso. Falta uma disciplina equivalente enquanto o Orçamento está a ser feito. Bastaria exigir que qualquer alteração com impacto permanente acima de um determinado valor fosse quantificada pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental antes de ir a votos e trouxesse a respetiva compensação. Quem quer dar, diz onde vai buscar. O PS mostrou que sabe fazê-lo nas propostas sobre o IVA e os combustíveis. Nas pensões, esqueceu-se. Falta que seja regra e não conveniência.

O Orçamento devia ser o momento em que o país escolhe. Está a tornar-se o momento em que cada partido junta vitórias para mostrar e deixa a conta para depois. Há duas semanas, a pergunta era quem paga a estabilidade. A resposta desta semana é mais incómoda: quando todos assinam a despesa e ninguém assina a conta, paga quem não estava na sala. Em 2028, quando a fatura chegar, ninguém vai perguntar quem a votou. Só quanto custa.