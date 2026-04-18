A falácia da narrativa da contenção do Irão e como a guerra é inevitável perante loucos 

O fumo que paira sobre as cidades e complexos industriais do Irão deveria dissipar uma das maiores ilusões da geopolítica moderna: a de que as sanções económicas e a vigilância da AIEA seriam eficazes a conter as ambições militares de Teerão. A realidade material demonstra o contrário. Enquanto o mundo se focava no debate técnico sobre gramas de urânio enriquecido e no destino do Acordo Nuclear, o regime iraniano operava uma transformação bélica silenciosa, mas profunda, cujos resultados ficaram, entretanto, à vista de todos — e que agora o próprio regime, se quiser regressar ao que era, tem de tentar reconstruir entre escombros.É um facto demonstrável que o Irão utilizou a última década de "vigilância" internacional não para a contenção, mas para a maturação tecnológica. Durante este período, o regime deixou de ser um importador de material obsoleto para se tornar um exportador global de tecnologia disruptiva. O desenvolvimento da família de drones Shahed (modelos 131 e 136) e do Mohajer-6 não é apenas um detalhe militar; é a prova de que o Irão conseguiu furar o bloqueio de componentes ocidentais, utilizando tecnologia de dupla utilização (civil e militar) e adaptar microchips civis para alimentar uma indústria que atualmente sustenta o esforço de guerra russo na Ucrânia.Mais grave ainda foi a evolução balística. Mesmo sob o olhar da comunidade internacional, o Irão rompeu o seu próprio limite autoimposto de 2000km de alcance dos seus dispositivos. O aparecimento do míssil Khorramshahr-4 (Khaibar) e as demonstrações de capacidade para atingir alvos a 4000km — como visto no recente ataque à Base de Diego Garcia — provam que a contenção foi uma total miragem diplomática. Somemos a isto o míssil hipersónico Fattah-1 e a transformação do arsenal do Hezbollah, cujos foguetes "burros" foram convertidos em armas de precisão através de kits iranianos, e temos o retrato de um país que se armou até aos dentes enquanto os seus interlocutores acreditavam (ou pelo menos diziam-no publicamente) estar a "negociar a paz".Mas este avanço tecnológico não se traduz em solidez política ou infraestrutural. Pelo contrário. A começar pelas centenas de milhares de pessoas que já estavam nas ruas das grandes cidades, dezenas de milhares a serem mortas pelo regime. E, como se viu acima, sim, muitas razões havia para agir — porque há pessoas que só compreendem violência e os fundamentalistas que a semeiam estão, inevitavelmente, entre eles.A tese de que o regime sai "mais forte" deste conflito não faz sentido nenhum. Por mais entrincheirados que os ayatollahs e a sua Guarda Revolucionária esteja, a infraestrutura estratégica do país está num estado de degradação que levará décadas a recuperar. A destruição sistemática de centros de produção em Isfahan, Karaj e Natanz, aliada ao rasto de danos em centrais elétricas e de dessalinização, deixou o país numa situação de pré-colapso funcional.Estima-se que a fatura da reconstrução ultrapasse os 600 mil milhões de dólares. O regime não tem agora apenas de "limpar escombros"; tem de refazer o seu arsenal, que terá sido reduzido a menos de metade nos últimos dois meses. E fazê-lo num cenário em que a economia civil, que já estava nas ruas da amargura, está em rutura total.O Irão de 2026 é um país tecnologicamente capaz, mas infraestruturalmente falido. O "trabalho de refazer" que a Guarda Revolucionária e quem a apoia tem pela frente não é um sinal de força, é um atestado de futilidade estratégica.Gastaram-se décadas a contornar sanções para construir armas que, ao serem usadas, trouxeram a devastação para dentro de casa. E ainda se perderam os poucos amigos que tinham na zona, com os ataques indiscriminados aos vizinhos. Se este é o regime que os defensores da "paciência estratégica" queriam conter, o resultado é um deserto de betão e aço que não oferece segurança nem ao regime, nem à região.