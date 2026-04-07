Opinião DN

A exposição da Europa ao “Choque de Ormuz”

Jorge Costa Oliveira
Jorge Costa Oliveira

Consultor financeiro e business developer

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A exposição da Europa ao atual encerramento pelo Irão do Estreito de Ormuz (“Choque de Ormuz”) é significativa, principalmente porque atinge o cerne do “novo” modelo de segurança energética que o continente adotou após se afastar do gás russo.

Embora a Europa obtenha apenas cerca de 4% a 5% do seu crude diretamente do Golfo Pérsico, a sua dependência da região para o Gás Natural Liquefeito (GNL) criou uma “fragilidade de descarbonização”. Em abril de 2026, a instabilidade gerada pelo “Choque de Ormuz” afeta gravemente os cidadãos e as empresas europeus de várias formas.

1. A “Armadilha do GNL”

Antes de 2022, muitos países europeus, dos quais merece destaque a Alemanha, encerraram centrais a carvão e nucleares e apostaram no gás natural como principal recurso energético não-intermitente para a sua transição energética.

Desde a crise energética de 2022, a Europa tem procurado substituir gradualmente o gás estável dos gasodutos russos por GNL negociado globalmente.

  • O fator Catar: cerca de 20% do GNL global passa por Ormuz, sendo o Qatar um dos principais fornecedores da Europa (Alemanha, Itália e Bélgica, especificamente).

  • Contágio de preços: mesmo que muitos países da Europa – como Portugal – obtenham gás da Noruega, da África Ocidental ou dos EUA, a perda do abastecimento do Médio Oriente para a Ásia cria uma guerra de licitações global. Os preços de referência europeus (TTF) já dispararam de €32/MWh em fevereiro para mais de €60–€70/MWh no início de abril.

2. Estrangulamentos na cadeia de abastecimento e no transporte

O estreito é um ponto de estrangulamento não só para energia, mas também para produtos acabados e matérias-primas.

  • Inflação logística: o movimento de navegação pelo Estreito de Ormuz caiu mais de 90%. Os navios forçados a desviar ou a esperar pela autorização iraniana enfrentam prémios elevados de seguro e custos de combustível.

  • Impacto na indústria transformadora: a instabilidade prolongada ameaça as cadeias de abastecimento “just-in-time” das indústrias automóveis e químicas europeias, que dependem de produtos químicos e componentes especializadas provenientes dos mercados asiáticos, que frequentemente transitam por esta região.

3. Limitações de rotas alternativas

Não existem “soluções rápidas” para um eventual encerramento total do Estreito de Ormuz.

  • Oleodutos: o oleoduto Este-Oeste da Arábia Saudita e a linha Habshan-Fujairah dos Emirados Árabes Unidos podem contornar o estreito, mas têm uma capacidade limitada combinada de cerca de 3,5 a 5,5 milhões de barris por dia. É muito pouco comparado com os 20+ milhões de barris que normalmente fluem diariamente pelo Estreito de Ormuz.

  • Reservas estratégicas: embora a Agência Internacional de Energia tenha avançado para libertar 400 milhões de barris do stock de petróleo de emergência, estes são reservas temporárias destinadas a meses, não anos de instabilidade.

4. Riscos económicos

A Comissão Europeia alertou recentemente que, embora o fornecimento de gás e petróleo esteja atualmente “garantido” por elevados níveis de armazenamento (sobraram cerca de 60% dos stocks armazenados para o inverno), um encerramento prolongado do Estreito de Ormuz deverá:

  • aumentar a inflação – custos mais elevados da energia repercutem-se a jusante nos custos de muitos outros produtos, atuando ainda como um imposto regressivo sobre as famílias e as indústrias europeias;

  • provocar a desindustrialização – setores intensivos em energia (aço, fertilizantes) podem enfrentar reduções de produção se os preços do gás se mantiverem nos atuais níveis de “crise” (equivalente a 100+ dólares preço do barril de petróleo).

Em suma, apesar de estar fisicamente mais segura de um apagão total do que estava em 2022, a Europa está financeira e economicamente mais exposta a pontos de estrangulamento marítimos. O “Choque de Ormuz” substituiu efetivamente a antiga dependência da Europa dos oleodutos russos por uma nova e volátil dependência das rotas marítimas globais.

É do interesse da Europa ser mais proativa na pressão sobre os EUA para acabar com uma guerra ilegal face ao Direito Internacional, irresponsável pela manifesta impreparação e falta de estratégia e objetivos, e com consequências altamente lesivas dos interesses das famílias e empresas europeias.

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