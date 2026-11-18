Em Bissau, quem tem filhos em idade escolar e alguma margem de escolha faz contas difíceis. O ensino público guineense vive de anos letivos interrompidos por greves, de professores mal pagos e formados com grandes limitações, de turmas sobrelotadas e de manuais que não chegam. O ensino privado oferece alternativas desiguais, nem sempre melhores. E as famílias portuguesas que aqui trabalham, na cooperação, em empresas ou na Administração, acabam muitas vezes por deixar os filhos em Lisboa ou por desistir de vir.

Noutros países de língua oficial portuguesa, o problema tem uma resposta conhecida. Luanda, Maputo, Díli, Praia e São Tomé dispõem de escolas portuguesas integradas na rede pública do Ministério da Educação, com o mesmo currículo, os mesmos programas e a mesma avaliação de qualquer escola em Portugal. Um aluno que sai de Maputo para Braga não perde um ano, nem precisa de equivalências. E estas escolas não são enclaves: integram muitos alunos locais, que ali recebem uma educação exigente, em português, e que formam depois boa parte das elites técnicas e académicas dos seus países.

Na Guiné-Bissau, essa escola existe, mas apenas no papel. Portugal e a Guiné-Bissau assinaram um acordo de cooperação em janeiro de 2023 (repetindo um anterior, aliás) e o Decreto-Lei n.º 1/2024, de 5 de janeiro, criou formalmente a Escola Portuguesa da Guiné-Bissau, integrando-a na rede de escolas públicas portuguesas. A promessa, essa, é bem mais antiga. Quase três anos depois do decreto, continua por construir. Temos uma escola com diploma publicado e entrado em vigor no dia seguinte, mas à espera de paredes, de professores, de alunos. É uma especialidade nacional: legislar a obra, adiar a obra.

A urgência é aqui maior do que em qualquer outro país lusófono. Só uma minoria da população fala português. O crioulo é a língua da rua, da casa e da política. Mas o português é a língua do Estado, do direito, da universidade e do acesso ao espaço lusófono e internacional, onde estão as oportunidades, os mercados e as formações de qualidade. Amílcar Cabral, que não era propriamente um saudosista do império, considerava a língua portuguesa uma das melhores coisas que os colonizadores tinham deixado. Tinha razão, até por motivos práticos, não necessariamente sentimentais.

Uma escola portuguesa em Bissau não resolveria os problemas do sistema educativo guineense e seria ingénuo pedir-lhe isso. Mas criaria um padrão de referência, formaria jovens guineenses capazes de prosseguir estudos em qualquer universidade de língua portuguesa, serviria de polo de formação de professores locais e daria às famílias, portuguesas e não só, uma razão para ficar. Seria, além disso, um investimento na própria língua, que só é global enquanto for viva fora de Portugal – e que vive de falantes e leitores, não de proclamações. Tudo isto a um custo muito modesto, se comparado com o que se perde em cada ano de adiamento.

O sucesso da cooperação não se mede pelos acordos assinados nem pelos decretos publicados. Mede-se pelas portas que se abrem de manhã e pelas crianças que entram por elas.