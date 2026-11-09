A energia move o mundo. As pessoas fazem-no avançar

Na cerimónia inaugural da conferência internacional ADIPEC 2026, em Abu Dhabi, assisti a uma intervenção que merece ser escutada muito para além da indústria energética.

Sultan Al Jaber, CEO da ADNOC [petrolífera estatal de Abu Dhabi] , apresentou cinco prioridades para enfrentar os desafios da segurança energética: abastecimento, acesso aos mercados, inteligência operacional, confiança do capital e pessoas.

Foi a última que considerou mais importante.

Num mundo fascinado pela Inteligência Artificial, pela automação e pelos investimentos de milhares de milhões, esta escolha não foi um pormenor. Foi uma afirmação de liderança.

A mensagem é simples: podemos construir sistemas sofisticados, mas são as pessoas que assumem responsabilidades quando tudo falha.

A presença de Sam Altman, CEO da OpenAI, reforçou o paradoxo do nosso tempo. A Inteligência Artificial precisa de energia para crescer. A indústria energética precisa de Inteligência Artificial para ganhar eficiência. Mas ambas dependem de decisões humanas, confiança e cooperação.

Há aqui uma lição económica que Portugal deveria levar a sério.

Durante anos, discutimos competitividade como se fosse apenas uma questão de salários, impostos ou tecnologia. Esquecemo-nos frequentemente de que a capacidade de trabalhar em conjunto também produz riqueza.

Uma empresa pode ter excelentes engenheiros e fracassar por falta de coordenação. Um país pode ter recursos energéticos abundantes e não conseguir transformá-los em indústria. Uma economia pode formar talento e perdê-lo por incapacidade de criar oportunidades.

O problema não está necessariamente na ausência de recursos. Está na dificuldade de os mobilizar em torno de um objetivo comum.

Portugal tem energia renovável, conhecimento técnico, empresários e capacidade industrial. Mas continua a precisar de transformar estas vantagens dispersas numa estratégia coletiva.

Proponho um Pacto Energia-Indústria 2030, com compromissos mensuráveis: integrar fornecedores portugueses nos grandes projetos energéticos, acelerar a aplicação da Inteligência Artificial nas fábricas, financiar investimento produtivo e aproximar universidades, empresas e centros tecnológicos.

Não precisamos de mais um documento de intenções. Precisamos de projetos, responsáveis, prazos e resultados.

E acrescentaria uma condição decisiva: promover uma cultura de liderança que valorize a competência, a cooperação e a responsabilidade partilhada.

Porque nenhum pacto funciona se cada instituição defender apenas o seu território, se cada empresa trabalhar isoladamente ou se a burocracia impedir aquilo que a estratégia anuncia.

Em Abu Dhabi, Sultan Al Jaber associou a resiliência dos Emirados à união das suas comunidades, à confiança e à capacidade de permanecerem mobilizadas perante a adversidade.

Não precisamos de copiar modelos políticos ou económicos diferentes do nosso para reconhecer o valor dessa mensagem.

Precisamos, isso sim, de compreender que a competitividade de um país também depende da qualidade das relações entre quem decide, investe, produz e trabalha.

A tecnologia será indispensável. O capital também. Mas nenhum deles substitui uma visão partilhada e a capacidade de a executar.

A verdadeira questão, para Portugal, não é apenas quanta energia conseguiremos produzir ou quantos investimentos anunciaremos.

É saber se conseguiremos transformar recursos, talento e conhecimento num projeto económico comum.

Porque a energia move as máquinas, a inteligência artificial acelera os processos, mas são as pessoas, quando trabalham unidas, que fazem avançar uma economia.