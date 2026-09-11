A distância segura e o ruído dos extremos

Mas há limites claros. Não compete ao Presidente decidir a composição do Governo. Isso é responsabilidade do primeiro-ministro. Seguro poderá, aliás, argumentar que está a cumprir o mandato que os portugueses lhe confiaram. Se os eleitores desejassem um chefe de Estado mais interventivo, disposto a ter voz no quotidiano da política partidária e em assuntos da competência do Governo, teriam escolhido outros candidatos que assumiram, de forma clara, essa intenção.

II. Ventura e o Reconquista

A eventual criação de um novo partido à direita do Chega, a partir do grupo nacionalista Reconquista – revelada pelo DN – merece atenção. O movimento liderado por Afonso Gonçalves, que tem milhares de seguidores nas redes sociais, rejeita o rótulo de “extrema-direita”, mas defende posições associadas ao nacionalismo branco e à expulsão ou deportação de milhões de imigrantes em Portugal e no resto da Europa.

Embora o Reconquista pretenda crescer à custa do Chega, para André Ventura o fenómeno pode ser politicamente útil. O Reconquista tentará conquistar os eleitores (e alguns militantes?) mais radicais do Chega, que, nesta fase da vida do partido, já não o ajudam a crescer. Ventura poderá, assim, reforçar a via da moderação em algumas questões, posicionando o Chega como o grande partido conservador e popular português, deixando para outros os rótulos de extremista e xenófobo. Por cada voto perdido à sua direita, Ventura poderá tentar conquistar dois ou três no campo do PSD e do CDS.