Opinião DN

A crise do ‘Hegemon’?

Leonídio Paulo Ferreira
Leonídio Paulo Ferreira

Diretor-adjunto do Diário de Notícias

Publicado a

Não é raro os jornais falarem de hegemonia dos Estados Unidos. Ou descreverem a América como potência hegemónica. Renato Flôres, numa entrevista publicada esta semana no DN, prefere, porém, usar a palavra grega, Hegemon, que impõem respeito até pelo som. Considera o académico brasileiro que “um Hegemon muito poderoso, como talvez nunca se viu, comparável ao Império Romano, está a cair”. E acrescenta em tom de alerta o diretor da International Intelligence Unit na Fundação Getúlio Vargas, olhando para os precedentes históricos: “A queda de um Hegemon não é um processo linear, nem simples. O poder de um Hegemon desta força é multidimensional e, consequentemente, a sua queda também o será. Embora haja uma tendência decrescente, vamos ter configurações mais favoráveis e menos favoráveis a oscilar em torno dela.”

Originalmente Hegemon queria dizer “líder”, explicou-me uma amiga grega. Hoje os gregos não usam a palavra assim tanto no dia à dia, talvez mais para destacar algum grande líder de outra era. Usam mais “hegemonia”, com o mesmo sentido que em português, que tem que ver com a capacidade de exercer liderança, como acontece com os Estados Unidos hoje, ou há dois mil anos acontecia com Roma.

Flôres, que está em Portugal para a 7.ª Conferência de Lisboa, que tem hoje o seu segundo dia na Gulbenkian, não prevê que, de um dia para o outro, Washington caia. Mesmo Roma, por fim invadida pelos bárbaros, caiu lentamente. Não aconteceu tudo em 476. Muitos, vendo as fragilidades do Império, adivinhavam o seu colapso, mas as décadas, e os séculos, passavam sem a profecia se concretizar.

Igualmente, não faltam, ao longo dos anos, os livros que falam da decadência americana e de como outra superpotência tomará o seu lugar. Não foi a União Soviética, derrotada na Guerra Fria, e agora aposta-se na China. O académico brasileiro é bastante mais plural na resposta, pondo várias potências a procurar ocupar os espaços deixados pelo eventual recuo americano. Mas admite que os chineses surgem como os mais bem preparados.

Muito interessante é o peso do legado da Antiguidade Clássica na análise da realidade do século XXI. Usamos uma palavra grega para descrever a superpotência, e comparamo-la inevitavelmente ao Império Romano. Um dia, a propósito do lançamento do seu livro Pax - Guerra e Paz na Idade de Ouro de Roma, perguntei a Tom Holland sobre os Estados Unidos se terem parecido, nos primeiros anos como nação, com a República Romana, que inspirava os Pais Fundadores, mas hoje em dia vermos a América mais como uma reencarnação da Roma Imperial. Se fazia sentido para ele, como historiador, essa comparação, regressasse ou não Donald Trump à Casa Branca (a entrevista aconteceu cinco meses antes das presidenciais de novembro de 2024).

"Qual será o legado histórico do atual 'Hegemon'? Impossível de prever, até porque, apesar de todas as comparações, os Estados Unidos são algo muito mais poderoso do que alguma vez foi o Império Romano.”

A resposta do historiador britânico foi: “Bem, a República ainda é uma república. Quero dizer, os Estados Unidos ainda são uma República. Penso que qualquer Estado que se modele na República Romana, e claro que isto também se aplica à França no período da Revolução de 1798, tem de estar consciente de que existem dois perigos. O primeiro é que surgirá um César. Então é obviamente isso que acontece na República Revolucionária Francesa: Napoleão emerge e torna-se um César. Uma das formas pelas quais os Pais Fundadores conseguem viver de acordo com a ideia de que são os herdeiros da República Romana, nos seus dias heroicos e difíceis, é que Washington, ao contrário de Napoleão, não toma o poder. Governa como presidente e depois retorna ao seu arado, como Cincinato. Mas acho que a ideia, a ansiedade de que a República Americana seguirá o caminho de Roma, é uma sombra constante. E toda a conversa que temos agora sobre Trump ou o que quer que seja que ele possa implicar, tem sido uma constante ao longo da História Americana. As pessoas estão sempre preocupadas com isso. E, claro, a outra preocupação é que não é apenas a queda da República Romana, mas também a queda do Império Romano. E penso que quando se tem um senado e uma capital que são deliberadamente modelados na arquitetura romana, a ansiedade de que a sua cidade possa seguir o caminho do Fórum é novamente completamente natural. E penso que explica uma espécie de uma ligeira tensão apocalíptica dentro do discurso americano que está absolutamente presente. Mas, novamente, não creio que a História ensine lições como essa. Não creio que se um país for uma República, inevitavelmente se tornará um Império e depois cairá nas mãos dos bárbaros.”

O Hegemon está em queda, essa é uma realidade indesmentível se tivermos em conta que, por exemplo, o peso americano no PIB mundial já não é comparável com o imediato pós-1945. Mas então a Europa, incluindo a Rússia soviética, estava destruída, a China passava diretamente da resistência ao Japão para a guerra civil entre comunistas e nacionalistas, e a Índia preparava-se para a independência. Não tiremos também lições apressadas do impasse da guerra lançada por Trump contra o Irão dos ayatollahs. Volto aqui a citar Flôres: “Os Estados Unidos, goste-se ou não, estão praticamente em toda a parte. E não é só a presença física das bases militares espalhadas por todo o lado, nem do capital. É a presença indireta nos sistemas que regem as transações internacionais do planeta. O exemplo clássico é o sistema monetário internacional. Ainda que haja esforços, dos BRICS por exemplo, para mudar a moeda universal, que é o dólar, e que também está a decair, o sistema monetário internacional é muito mais do que isso: meios de pagamento, a credibilidade dos cartões de crédito, operações financeiras, swaps internacionais. Por trás de tudo isso estão os Estados Unidos. À medida que se vão retirando, vão criando outras coisas. O dólar começa a perder espaço? Lançam uma criptomoeda baseada no dólar. Vai haver reações e contrarreações. É um processo que vai demorar muito tempo e que não é linear, nem no tempo nem na geografia.”

Quando em 68 se deu o fim da primeira dinastia imperial, Roma parecia frágil. No ano seguinte, sucederam-se quatro imperadores. O último deles, Vespasiano, fundou nova dinastia e reorganizou o Império. Mais tarde, depois de novas crises, Roma teve uma era áurea com os chamados Cinco Bons Imperadores. E ainda houve Constantino, o Grande. E caiu mesmo o Império em 476? Não esqueçamos o Império Bizantino, ou Carlos Magno a procurar imitar Roma, ou aquilo que é até hoje a Igreja Católica. Na tal entrevista, em maio de 2024, a frase de Holland que escolhi para título foi: “O Cristianismo é, de longe, o legado mais duradouro e mais transformador do Império Romano”.

Qual será o legado do atual Hegemon? Impossível de prever, até porque, apesar de todas as comparações, os Estados Unidos são algo muito mais poderoso do que alguma vez foi o Império Romano. Mais interessante será analisar como as outras potências, a mais bem preparada mas não só, vão procurar beneficiar da sua perda relativa de poder.

EUA
Editorial
Opinião
China
Leonídio Paulo Ferreira
império romano
Queda
Líder
Potência mundial
Diário de Notícias
www.dn.pt