A Coreia chega a Lisboa. Está pronto?

Chegou a época dos festivais. Com os jacarandás em flor, as ruas de calçada portuguesa enchem-se de visitantes. O aroma a sardinha assada na brisa do Tejo, o sol de junho e o crepúsculo tardio conferem a Lisboa uma atmosfera festiva muito própria.Neste ambiente, no próximo domingo, 7 de junho, os jardins do Museu de Lisboa – Palácio Pimenta acolhem a Festa da Cultura Coreana. Participo neste evento como Embaixador pela quinta vez e o seu crescimento não deixa de me surpreender: integrado no programa oficial das Festas de Lisboa, tornou-se já a principal montra da nossa cultura em Portugal, atraindo anualmente perto de 5000 visitantes. No ano em que celebramos o 65.º aniversário das relações diplomáticas entre os dois países, preparámos uma edição ainda mais especial.O público poderá descobrir a Coreia através de workshops de gastronomia, artesanato e K-Beauty. As atuações de Samulnori (música tradicional de percussão) e as demonstrações de Taekwondo darão a conhecer a vitalidade da cultura coreana.. Este ano destaca-se a participação da Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT), com uma grande variedade de K-Food e uma banca dedicada, o K-Café. Paralelamente, a KOTRA Lisbon e a delegação comercial da cidade de Yongin apresentarão os seus produtos, de cosméticos a bens alimentares. Haverá ainda um espaço gastronómico com dez restaurantes e supermercados coreanos, um número recorde, onde se poderão saborear diversas iguarias. Outro momento alto será o K-Pop World Festival Portugal. Convido-vos a apoiar os jovens talentos locais e a viver a energia do ambiente K-Pop português. Os visitantes habilitam-se ainda a um sorteio com prémios que incluem cosméticos, artesanato e até uma viagem de ida e volta num voo direto Lisboa-Seul, operado pela Korean Air.O dinamismo cultural estende-se além da Festa da Cultura Coreana. A 5 de junho, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa acolhe o concurso Quiz on Korea Portugal, cujo vencedor disputará a final na Coreia, em setembro. A 8 de junho, uma atuação de rua de Samulnori levará o ritmo da percussão tradicional coreana às ruas de Lisboa.Desde o início da minha missão que senti a sede dos fãs locais por concertos de K-Pop. Felizmente, essa sede tem vindo a ser saciada: a MEO Arena acolheu o Music Bank in Lisbon e o concerto das TWICE. Além disso, no início do ano, os BTS estiveram em Portugal para filmar o seu novo videoclipe. Ver a onda coreana – Hallyu – consolidar-se no país traz-me um profundo sentimento de dever cumprido.Coreia e Portugal partilham 65 anos de amizade. Sei que, movidos pela música, gastronomia e beleza, muitos portugueses sonham visitar o meu país. Por agora, há uma oportunidade única para experienciar a Coreia em Lisboa. Aguardo-vos na Festa da Cultura Coreana, neste mês de junho em que a cidade se enche do roxo dos jacarandás.