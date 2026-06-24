A caderneta nacional vive na loja do Jorge

11.424.031. É este o número de residentes em Portugal, atualizado na segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. Um número que já resulta do cruzamento de variadas fontes administrativas e não apenas do mais simples somatório ao último censo (2021) dos nascimentos, óbitos e dados de imigração e emigração anuais. Esta nova forma de cálculo, que será praticada futuramente, influenciou em alta a quantidade de residentes no território. E, perante o novo número, obrigará à revisão de outras estatísticas relacionadas com o emprego, PIB ou acesso à justiça, saúde e educação, um processo que se vai estender ao longo próximos meses, como admitiu o INE.A principal atualização, e que justificou a revisão em alta do número de residentes (o maior de sempre), diz respeito à imigração no período de 2021-2025. Neste intervalo temporal, a população de nacionalidade estrangeira mais do que duplicou, passando de 748.155 para 1.597.539 (um aumento de 849.384 pessoas, 93% das quais concentradas no espaço de apenas três anos – 2022, 2023 e 2024). A população estrangeira é hoje 14% do total de residentes em Portugal.Aqui chegados, como avaliar este número? Tratando-se de imigração, o tema que, atualmente, mais polariza sociedades mundo fora, as opiniões tendem a dividir-se. Consultando dados da Pordata (referentes a 2024), disponibilizados a propósito do 40.º aniversário da adesão de Portugal à União Europeia, haverá que diga que 14% de população estrangeira é muito, se a comparação for feita em relação à média global da UE (9,6%), à França (8,8%) ou à Itália (8,9%). Haverá também que diga que é baixo, comparado ao caso singular do Luxemburgo (47% de estrangeiros) ou até da Alemanha (14,5%). A percentagem também poderá ser vista como estando em linha com o nosso vizinho ibérico (13,4%) ou com a Bélgica (13,8%), país que tem uma população semelhante à de Portugal (11,9 milhões de habitantes).Por outro lado, há quem pegue na análise do INE para sublinhar, com dados objetivos, algumas conclusões do Instituto: o crescimento demográfico do país e o aumento da população em idade ativa – a que trabalha e, com os seus descontos, influencia positivamente o saldo da Segurança Social – só foi possível graças a estes fluxos migratórios excecionalmente elevados. Mas, ao mesmo tempo, também há quem recorde o óbvio: este boom na imigração não foi acompanhado por um reforço acelerado e condizente das infraestruturas e serviços no país. O mercado habitacional não estica e as rendas ficam mais caras. Mais população significa também maior procura e pressão no acesso a cuidados de saúde e ao ensino público, logo a resposta destes serviços tenderá, sem o devido reforço, a debilitar-se, afetando principalmente aqueles que não têm capacidade financeira para procurar outro tipo de soluções no setor privado. Mitigar esse efeito é um dos motivos (não o único) pelos quais a regulação da imigração promovida pelo Governo de Luís Montenegro deve ser enaltecida.É o caso típico dos que olham para o copo e o veem meio vazio, quando os outros o veem meio cheio. Em vez de valorizarem a água, de preferência junto à fonte. No último sábado, o Jorge, um jovem empreendedor de ascendência chinesa, promoveu numa da suas lojas um encontro para troca de cromos do Mundial 2026. Colecionador fiel, fui dos primeiros a chegar e, por isso, ganhei lugar numa das mesas. Por ela passaram dezenas de pessoas, como um casal de imigrantes brasileiros e o filho, ela super organizada a preencher numa aplicação a lista de “figurinhas” trocadas, ele um dinamizador, a saltitar de mesa em mesa a ajudar outros a completar a coleção. Também à mesa de sentou o generoso senhor da “casa envidraçada”, entusiasta das decorações de Natal mais vistosas da cidade, que deu sempre uns cromos a mais a quem tinha um dos que lhe faltava, e que prendeu a atenção de todos ao explicar onde se comem os melhores caracóis do Montijo. Na loja do Jorge, rodeado de autocolantes, pessoas e sotaques, percebe-se com toda a nitidez que o respeito e a abertura ao outro são a melhor cola para unir estes 11,4 milhões de habitantes na ‘caderneta’ portuguesa. E que os verdadeiros “cromos” são os que olham para um número sem se esforçar para entender o contexto e se deixam levar pelo discurso populista que grassa nas redes sociais, condicionando, logo à partida, por mero preconceito, qualquer interação que possam ter com quem tem uma origem diferente da sua.