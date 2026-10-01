22.686 vozes em defesa das pensões dos bancários

22.686 cidadãos subscreveram o abaixo-assinado “Em Defesa das Pensões dos Bancários”, que o SNQTB entregou esta semana no Parlamento. Cada assinatura corresponde a um cidadão que decidiu associar a sua voz a uma causa que consideramos essencial: garantir que os bancários recebem as pensões que lhes são devidas.

A dimensão da mobilização demonstrou algo muito relevante: o acerto das pensões não é um problema de alguns reformados. É uma questão de toda a classe bancária.

Durante décadas, os bancários estiveram sujeitos a um regime previdencial específico. A sua progressiva integração no regime geral da Segurança Social criou uma realidade complexa, em que coexistem responsabilidades dos bancos e dos respetivos fundos de pensões com prestações atribuídas pela Segurança Social ou pela Caixa Geral de Aposentações (CGA).

É nessa articulação que reside o problema. Quando um bancário chega à reforma, aquilo que deveria ser simples – perceber quanto lhe é devido e quem é responsável pelo respetivo pagamento – pode transformar-se numa complexa operação de acerto de pensões. E as consequências não são apenas teóricas.

Importa, por isso, clarificar matérias tão importantes como a responsabilidade dos bancos pelas pensões relativas ao serviço prestado até dezembro de 2010, os limites à dedução das pensões da Segurança Social ou da CGA, o tratamento das bonificações, das carreiras contributivas paralelas, das atualizações das pensões e dos apoios extraordinários atribuídos pelo Estado. São precisamente algumas das questões identificadas pelo SNQTB.

Mas há uma ideia que gostaria especialmente de sublinhar: este problema não pertence apenas aos reformados de hoje. Quem tem agora 40 ou 50 anos e trabalha num banco, no futuro, será confrontado com estas mesmas regras. Defender um sistema claro, justo e transparente de acerto das pensões é também defender os atuais trabalhadores bancários. Foi essa, desde o início, uma das razões pelas quais quisemos transformar esta questão numa causa coletiva.

A entrega das 22.686 assinaturas no Parlamento representa, por isso, muito mais do que o cumprimento de uma formalidade. Significa colocar esta matéria no espaço próprio do debate democrático e exigir que seja apreciada e, acima de tudo, resolvida.

Ao longo dos anos aprendi que os direitos não se defendem com resignação. Defendem-se com persistência, argumentos, participação e capacidade de mobilização. É isso que representam as 22.686 assinaturas. A todos os que participaram, o meu agradecimento.

A entrega das assinaturas não é o fim deste caminho. É o início de uma nova etapa. O SNQTB levará esta questão a todas as instituições competentes e continuará a defender uma solução legislativa que clarifique o acerto das pensões dos bancários.

Defender as pensões de quem trabalhou uma vida inteira é uma questão de justiça. E defender as pensões de hoje é também proteger as pensões de amanhã.