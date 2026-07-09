Opinião DN

2043

Luís Parreirão
Luís Parreirão

Advogado e gestor

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Sendo Portugal uma das mais antigas nações do mundo, as pessoas da minha geração começaram por aprender que tínhamos uma nação com mais de oito séculos de História. Hoje estamos a 17 anos de uma nação com nove séculos.

Agora que estamos a menos de duas décadas dessa data redonda, entendeu o Governo criar uma comissão para celebrar 900 anos da Fundação de Portugal.

O envolvimento do actual e dos anteriores Presidentes da República é um sinal de credibilidade e responsabilidade e a escolha de Paulo Portas para comissário-geral, sendo discutível como é qualquer escolha, parece-me criteriosa.

Ter desempenhado funções políticas de relevo não pode ser uma capitis deminutio, e, motivar para a tarefa alguém que conhece o país e o mundo, culto e preparado, e que comunica frequentemente com os portugueses, deve ser gerador da nossa confiança.

Confesso que fazer o anúncio em Guimarães, centrar as comemorações no “período fundacional” e balizar as comemorações em três datas, já me parece um pouco salazarento e, sobretudo, tributário de um discurso historiográfico ultrapassado há muitas décadas.

Mas, esta crónica não é sobre o passado.

Celebrar a Pátria é construir o amanhã e, daí, o meu desafio singelo.

Não conseguiremos adivinhar o futuro, mas é possível trabalhar para nos colocarmos de acordo sobre o país que queremos ser em 2043.

Nesse ano estarão na plenitude da sua vida activa, ou a terminá-la, os portugueses que nasceram a partir de 1980.

O primeiro grande desígnio seria o de confiar a estes, e só a estes, a definição do país que querem ter em 2043.

A par da história seria muito interessante ter uma comissão diversa, plural e jovem que trabalhasse para fixar a ambição de futuro para si própria e para os seus filhos e netos.

Com que modelo económico e produtivo queremos entrar no nosso 10.º século, com que população e com que equilíbrio entre a sua inevitável diversidade, ou com que relação com o nosso território.

Há nove séculos conquistámo-lo pela força da espada, no último século, a ritmos diferentes, fomo-lo abandonando e no nosso século X como estaremos?

Entre os que aqui nasceram, têm aqui raízes e aqui ficaram, os que aqui tendo nascido cumpriram o nosso desígnio de partir e regressar, e aqueles que, na sua diversidade, aqui encontram o seu lar, o desafio de construir um quadro alargado de concordância sobre os desígnios essenciais para o nosso século X é o mais nobre e importante desafio da nossa Pátria.

Honrar a nossa História é não permitir que à independência de há 900 anos não suceda a dependência de amanhã.

Que o poder da finança não derrote o poder da espada, é o que peço aos que nos sucederem.

Escreve sem aplicação do novo Acordo Ortográfico

Opinião
Luís Parreirão
Contraditório
Paulo Portas
Comissão das Comemorações Portugal 900 Anos
900 anos da Fundação de Portugal
Geração de 1980
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