Um século depois, o Estádio ainda ecoa Gradín e Delgado

Há estádios que continuam a jogar depois do apito final. O escritor uruguaio Eduardo Galeano sabia-o quando perguntou, em Futebol ao Sol e à Sombra, se alguma vez entrámos num estádio vazio, convidando-nos à experiência. A resposta veio logo a seguir: “não há nada menos vazio do que um estádio vazio nem menos mudo do que bancadas sem ninguém”. É verdade: nas bancadas permanecem vozes, nas redes mantêm-se fantasmas, no relvado sobram passos. Os estádios são arquivos emocionais e talvez por isso o futebol importa tanto. Não apenas pelo que acontece durante noventa minutos, mas pelo que fica. O golo passa, a multidão dispersa, mas há qualquer coisa que continua agarrada ao cimento, à relva, aos degraus, aos nomes. Galeano lembrava que Wembley ainda ouve 1966, que o Maracanã ainda chora 1950, que o Estádio Centenário de Montevideu ainda suspira pelas glórias do “pequeno país que ensinou o mundo a jogar grande”.Há precisamente 110 anos, o Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires guardou uma história maior do que o jogo que ali se disputara. Em 1916, a contar para o primeiro Campeonato Sul-Americano de futebol (atual Copa América), o Uruguai venceu o Chile por 4-0. A goleada levaria a delegação chilena a pedir a anulação da partida, invocando uma razão tão absurda quanto reveladora: o adversário havia alinhado com “dois africanos”.Chamavam-se Isabelino Gradín e Juan Delgado. Eram negros. Eram uruguaios. Eram bisnetos de escravizados. E, naquele 2 de julho de 1916, vestiam a camisola da seleção nacional. O Uruguai fazia, então, algo raríssimo - talvez único - no futebol internacional da época: alinhava dois jogadores negros numa seleção nacional, num torneio continental oficial. Mais do que uma escolha desportiva, tratava-se de uma afirmação de pertença. Num tempo em que tantos ainda negavam a plena cidadania simbólica dos negros, dois homens negros entravam em campo como representantes de um país.O protesto chileno não denunciava uma irregularidade desportiva. Denunciava uma época. Denunciava o mundo em que aquelas palavras podiam ser ditas como argumento oficial. A escravatura ainda era uma memória próxima nas Américas; o racismo não era apenas insulto de bancada: era estrutura social, costume, lei, falsa ciência, fronteira invisível e visível. Para muitos, um homem negro podia correr, trabalhar, servir, entreter. Representar uma nação já era outra coisa. Aí, começava o escândalo.Gradín respondeu com dois golos. Não consta que tenha precisado de manifesto. Correu. Fintou. Marcou. Fez aquilo que tantas vezes o futebol faz quando está do lado certo da história: transformou a exclusão em presença, o preconceito em ridículo. Nas palavras de Galeano, Juan Delgado “estava ali também com a sua ginga de carnaval e de campo, dançando com a bola e conversando com os adversários”. Dois bisnetos de escravizados no centro do jogo. Dois homens negros no centro da camisola. Dois cidadãos no centro da nação.A frase de Galeano deve ser lida devagar: “o Uruguai era, naquele tempo, o único país do mundo com jogadores negros na seleção nacional”. Em 1916, o futebol uruguaio chegou antes de muitas políticas, antes de muitas instituições, antes de muitas consciências. Disse, com chuteiras, o que a sociedade tardava em dizer com leis e práticas: todos têm lugar.É por isso que a história de Gradín e Delgado não pertence apenas ao Uruguai. Pertence ao futebol e pertence à humanidade. Porque há momentos em que uma bola deixa de ser apenas uma bola. Passa a ser prova. Passa a ser pergunta. Passa a ser acusação. Quem pode vestir a camisola de um país? Quem pode ser visto como parte de um povo? Quem decide onde começa e acaba a pertença?Claro que o futebol nunca foi puro. Nem ontem, nem hoje. Carrega racismo, violência, corrupção, exploração e dinheiro a mais. O estádio é espelho do mundo, e o mundo não é inocente. Mas talvez por isso mesmo, o futebol continue a ser tão poderoso: porque revela a ferida diante de todos e, às vezes, mostra também a cura possível. Nas bancadas pode nascer o insulto; dentro do campo pode nascer a resposta. Nas direções pode morar a hipocrisia; nos jogadores podem levantar-se a coragem e o gesto cívico.Há momentos em que o futebol chega antes do seu tempo. O Uruguai de 1916 alinhou Gradín e Delgado quando tantos ainda recusavam a igualdade étnica. As mulheres jogaram antes de as federações admitirem que o campo também lhes pertencia. O isolamento desportivo ajudou a denunciar o apartheid. Didier Drogba e a seleção da Costa do Marfim transformaram uma qualificação para o Mundial num apelo à paz. Hoje, iniciativas como a Common Goal fazem à indústria milionária do futebol uma pergunta que ela não pode evitar: se o jogo gera tanta riqueza, que parte dela regressa aos que continuam fora do campo?Talvez seja por isso que esta história continue tão atual. Vivemos outra vez num tempo em que se levantam muros, se endurecem fronteiras e se volta a falar perigosamente em “nós” e “os outros”. Em tempo de guerras, deslocações forçadas e medo da diferença, há sempre quem olhe de soslaio para quem vem de fora, para quem tem outra cor, outra língua, outra fé, outro nome. O futebol, no seu melhor, desmente essa suspeita. Dentro de campo, o outro deixa de ser ameaça e passa a ser companheiro, adversário, talento, corpo em movimento, parte do mesmo jogo. A bola não resolve as guerras, não derruba sozinha o racismo, não apaga a desigualdade. Mas lembra uma evidência que o mundo insiste em esquecer: ninguém é estrangeiro na humanidade.O Estádio Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires ainda existe. Já não é o grande palco futebolístico do início do século XX. O tempo passou por ele: leio que houve incêndios, mudanças, novas utilizações, rugby, concertos, outros ruídos. Mas ainda existe. E, se Galeano tinha razão, ainda ecoa. Talvez, se alguém escutar com atenção, consiga ouvir algo do Uruguai-Chile de 1916. Talvez não o barulho dos quatro golos. Talvez não o protesto chileno do dia seguinte. Talvez apenas o som de uma porta a abrir-se.Doze anos depois, em 1928, precisamente num 28 de maio, em Amesterdão, a FIFA abriu caminho à criação do Campeonato do Mundo. Dois anos mais tarde, o primeiro Mundial seria disputado no Uruguai. Não deixa de haver justiça poética nisso: o país que receberia o primeiro Mundial havia dado, em 1916, uma lição ao mundo.“O Uruguai tem um dever de gratidão com o futebol”, dizia Galeano. Tem. Mas o futebol tem também uma dívida com o Uruguai. E com Gradín. E com Delgado. Porque eles ajudaram a provar que este jogo, quando não se deixa aprisionar pelos seus donos, pelos preconceitos ou pelo dinheiro, pode ser uma das formas mais simples e mais belas de humanidade.Num estádio vazio, nada está vazio. Há sempre um jogo antigo a continuar. E, em algum lugar da memória, Gradín ainda corre. Delgado ainda dança. A bola ainda sobe. E alguém, de uma bancada sem ninguém, aprende finalmente que a grandeza do futebol não está apenas nos golos, nas taças ou nos campeões. Está naquilo que, por instantes, nos permite imaginar: um lugar onde ninguém sobra.