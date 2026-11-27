No futebol, como na vida, o quotidiano brasileiro é permeado por crenças, superstições e tradições, fruto da miscigenação cultural que tão bem caracteriza o Brasil. No país da bola, até o vocabulário futebolístico foi buscar inspiração ao misticismo. É o caso do ato de "secar".

Mais do que torcer contra um adversário, secar pressupõe acompanhar o seu jogo na esperança de lhe transmitir algum azar. Segundo os linguistas Marcelo Módolo e Henrique Braga, da Universidade de São Paulo (USP), a expressão terá origem na crença do mau-olhado, documentada pelo folclorista Luís da Câmara Cascudo: o "olho de secar pimenteira" fazia definhar até a planta que protegia contra ele.

Abel Ferreira, para muitos já o maior treinador da história do Palmeiras, confessou ter aprendido a expressão antes da meia-final do Mundial de Clubes, em fevereiro de 2021. "Há uma expressão no Brasil que eu nunca tinha ouvido, que são os secadores. Há secadores por todo lado", afirmou o português, antes de ser eliminado pelos mexicanos do Tigres.

Não sou de secar. Na minha crença, isso traz má sorte a quem amo, justo o Corinthians, maior rival do Verdão. Prova recente disso foi o crasso erro de ter acompanhado, como se estivesse em Quito, o desempate por grandes penalidades entre a LDU e o Palmeiras, nos quartos de final da Libertadores, e ver Carlos Miguel, antigo guarda-redes corinthiano, defender tudo para colocar o Verdão nas meias-finais.

Gastei energia a torcer em vão. Horas depois, em São Paulo, aos 90+8, Memphis Depay mandou para as nuvens o penálti do empate e, com ele, a possibilidade de o Corinthians se juntar ao rival nas meias-finais, na derrota por 0-1 frente ao Estudiantes, adversário do Palmeiras na final deste sábado (20h00). A minha torcida e a de outros 35 milhões de corinthianos não chegaram, para alegria dos secadores de plantão.

Dito isto, do meu sofá acompanharei com mais preocupação neste sábado as eleições que poderão ditar o futuro de um Corinthians atolado numa dívida de cerca de três mil milhões de reais, na esperança de vislumbrar um futuro um pouco menos melancólico para o alvinegro do que torcer contra o rival.

Mas entendo que isso pouco interesse ao raro leitor, pelo que vamos lá para dentro dos relvados. Na sexta-feira (23h00), o Fluminense e o Cruzeiro de Artur Jorge, melhor equipa da segunda volta do Brasileirão, duelam pelo "troféu terceiro lugar", já que os dois primeiros, como sempre, serão Palmeiras e Flamengo. Se a chuva imperar e a Netflix estiver pouco apelativa, é uma boa distração.

Já na Europa, decorridas 12 jornadas, talvez seja altura de prestar mais atenção à invicta Lazio de Gennaro Gattuso, que no sábado (17h00) tenta conservar a liderança da Serie A na visita ao Torino. No domingo, dois talentos portugueses frente a frente: a Roma de Rodrigo Mora recebe o Monza de Gustavo Varela (17h30). Depois, o Como, outra sensação da época, mede forças com a Juventus (19h45).

Em Inglaterra, destaque para o dérbi de Merseyside, Everton - Liverpool (domingo, 12h00), e para o Arsenal - Manchester City (16h30). Em Espanha, o Barcelona de Hansi Flick, uma das equipas mais entusiasmantes da atualidade, viaja até à Galiza para defender a liderança frente ao charmosíssimo Deportivo da Corunha (15h15).

Mas tudo isto serve de aquecimento para o clássico entre o FC Porto de Francesco Farioli, com um pleno de vitórias, e o até agora invicto Sporting de Paulo Fonseca, a fechar o domingo (20h30).

Os benfiquistas, naturalmente, deixarão o secador ligado para os dois, na esperança de um empate.