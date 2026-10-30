Só uma hecatombe tira o título de Campeão do Mundo de F1 a Kimi Antonelli este fim de semana no México

Ou seja, para não fazer já a festa, Antonelli teria de abandonar a prova, ou terminar em 10.º ou pior. E essa desgraça teria de coincidir com o triunfo de Russell ou de Hamilton. Se a vitória sorrir, por exemplo, a Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris (ou qualquer outro concorrente), o título viaja de imediato para as mãos do jovem prodígio – mesmo que o seu monolugar fique imobilizado logo na primeira curva da corrida...

Esta caminhada triunfal resulta de um trajeto desenhado com autoridade desde o início da primavera europeia. Com nove triunfos conquistados (até à data), o último dos quais alcançado com mão de ferro no Texas, o piloto de Bolonha exibiu uma maturidade muito invulgar para a idade. Num ano de transição, Antonelli soube explorar a eficácia mecânica do W17 sem cometer erros de vulto, aliando voltas demolidoras em qualificação a uma sensibilidade notável na gestão dos pneus sob pressões térmicas extremas. Do asfalto veloz de Spa e Silverstone aos traçados citadinos, a consistência do italiano foi sufocando a oposição.

Olhos postos no 2.º lugar

Com o topo da tabela praticamente decidido, o pulsar emotivo da Fórmula 1 transferiu-se para uma das lutas pelo vice-campeonato mais renhidas da era recente. Separados por apenas nove pontos, quatro pilotos discutem a prata: George Russell chega ao México com 242 pontos, mas sente o bafo de Lewis Hamilton, com menos um apenas. Logo atrás surge Max Verstappen (Red Bull), combativo, com 236 pontos. E Charles Leclerc, no outro Ferrari, soma 233 pontos, pelo que não pode ser descontado.

O critério de desempate, centrado na contagem do número de vitórias, confere vantagem direta a Russell, que conta três triunfos contra os dois de Verstappen e as únicas vitórias de Hamilton e Leclerc, obrigando a Scuderia a uma toada de ataque absoluto.

O palco desta batalha não poderia ser mais exigente. Erguido a mais de 2200 metros de altitude, o traçado mexicano impõe um ar rarefeito que reduz a densidade atmosférica em cerca de 25%. As equipas recorrem a asas de apoio máximo como no Mónaco, mas a sustentação real equivale à de Monza, gerando velocidades de ponta superiores a 350km/h na reta principal.

A refrigeração dos travões e da unidade motriz representa o maior quebra-cabeças mecânico do fim de semana, com o turbo forçado a rodar em regimes limite para compensar a escassez de oxigénio. Numa pista escorregadia e propensa ao fenómeno de granulação na borracha, o equilíbrio mecânico nas curvas lentas do emblemático setor do estádio ditará o ritmo dos perseguidores.

Dada a diferença horária, o Grande Prémio da Cidade do México vê-se em Portugal à noite.