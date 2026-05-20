O futebol português entre a estratégia do risco e o retrato das oportunidades perdidas

O final da Primeira Liga voltou a expor os alicerces do nosso futebol: um viveiro de talento que convive com uma dificuldade crónica em sustentar a excelência. A vitória resiliente do FC Porto contrasta com o desperdício do Sporting CP e com o desalento de um SL Benfica, onde escolhas estruturais ambiciosas acabaram por se revelar inconsequentes.No caso do FC Porto, este título não é um produto isolado desta época. Na verdade, a sua génese remonta a janeiro da temporada anterior. A venda de ativos fundamentais, embora tenha fragilizado a equipa no imediato, foi o catalisador necessário para gerar o oxigénio financeiro indispensável à reconfiguração do plantel. Foi uma estratégia de risco puro, sacrificar o presente para tentar resgatar o futuro. A esta gestão juntou-se a aposta em Francesco Farioli, um treinador que, apesar do mediatismo, chegava marcado pelo colapso emocional na época anterior, quando deixou escapar uma vantagem confortável para o PSV Eindhoven. Esse "fantasma" acompanhou grande parte da caminhada portista, alimentado por uma pressão mediática constante e pela desconfiança inicial. Contudo, o Porto transmutou a dúvida em força competitiva. Este desfecho ganha um peso institucional ainda maior na liderança de André Villas-Boas. Para o novo presidente, o sucesso não era apenas um desejo, era uma necessidade vital. Um falhanço teria fragilizado precocemente a sua posição, tornando este título uma afirmação de autoridade..Por outro lado, o Sporting viu escapar-lhe entre os dedos um cenário histórico. A possibilidade de alcançar novamente um tricampeonato esbarrou em quebras de rendimento acentuadas e numa evidente falta de maturidade nos momentos decisivos. A época demonstrou que não basta dominar o jogo durante meses, é imperativo saber gerir a vertigem do abismo quando o objetivo final está ao alcance de uma mão. As recentes declarações de Frederico Varandas vieram adensar o debate, ao afirmar que o Sporting teria sido campeão se tivesse abdicado da Liga dos Campeões, o presidente levantou uma questão delicada sobre a identidade do clube. Será aceitável que uma instituição com ambições europeias encare a principal competição de clubes do mundo como um entrave ao sucesso doméstico? Ou será que esta justificação apenas mascara uma limitação estrutural na capacidade do plantel para competir, com a mesma intensidade, em várias frentes?Já o Benfica representa o exemplo mais acabado de como decisões mal calibradas podem comprometer todo um ciclo. O investimento massivo em jogadores como Ríos, Sudakov e Ivanovic criou a expectativa de uma equipa avassaladora, mas a realidade foi madrasta. Apenas Ríos conseguiu afirmar-se de forma consistente. A aposta inicial em Bruno Lage revelou-se um erro de casting por parte de Rui Costa, uma tentativa de reaver uma fórmula que já saíra profundamente fragilizada da época anterior e que dificilmente encaixaria nas exigências do presente. A correção de rumo tentada com a chegada de José Mourinho trouxe o inevitável impacto mediático, mas que não se traduziu em sucesso desportivo. Sem conquistar títulos, o Benfica evidenciou que o capital e as mudanças técnicas de última hora são insuficientes quando falta coerência estratégica desde a pré-época..No fundo, esta temporada reflete um padrão que teima em repetir-se: o Porto vence porque sabe aliar o risco à estratégia e à resiliência; o Sporting falha porque ainda não domina os momentos-chave, nem o equilíbrio entre a ambição interna e o prestígio europeu; e o Benfica desilude porque erra no planeamento e reage tarde demais aos problemas que ele próprio criou.Entre decisões acertadas e equívocos estruturais, continua a existir um desfasamento que impede uma afirmação consistente do nosso futebol. Se há conclusão a retirar, é esta: o futebol português continuará preso a ciclos irregulares enquanto os seus principais clubes não conseguirem alinhar visão, liderança e consistência competitiva. Até lá, cada época será menos uma demonstração de domínio e mais um retrato de oportunidades perdidas.