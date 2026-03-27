O desporto mais completo que existe!

Sou daqueles que experimenta todos os desportos, independentemente da dificuldade ou afinidade. Mas hoje quero ir mais além e escrever sobre aquele que me parece ser a modalidade mais impactante do ponto vista pessoal, mas, sobretudo, social. Falo-vos da corrida. É desafio, é começo, é superação, é socialização. É uma modalidade polivalente a todos os níveis. Há uma coisa especialmente curiosa na corrida: junta pessoas que provavelmente nunca se encontrariam em mais nenhum lugar. Um CEO que corre antes do trabalho, uma estudante que precisa de desligar da universidade, alguém que decidiu mudar de vida depois dos quarenta anos. Na estrada ou no parque, durante alguns quilómetros, todos têm exatamente o mesmo objetivo, desfrutar e sentir que estão a fazer algo que acrescenta a nível pessoal. E são poucos os desportos que dizem tanto sobre uma sociedade. A corrida é facilidade. Não exige estádio, nem equipa, nem sequer grande técnica, requer apenas vontade. Talvez seja por isso que tenha deixado de ser apenas exercício físico para se tornar num fenómeno social que cresce ano após ano. Basta olhar para o número de pessoas que se inscreveram na última Maratona de Lisboa, por exemplo.Com maior especificidade, há qualquer coisa de profundamente democrática neste desporto. Na linha de partida misturam-se objetivos, histórias e idades diferentes. Há quem queira bater um recorde pessoal, há quem queira apenas provar a si próprio que consegue chegar ao fim, há quem queira ir com os amigos e brindar com uma cerveja no final da meta. Mas a corrida é também um espaço pessoal. Não é apenas exercício físico, mas um momento raro do dia em que o ritmo abranda e o pensamento se organiza. Que ninguém duvide que é por isso que a corrida ultrapassa facilmente a lógica do desempenho. É esta miscelânea de argumentos e benefícios que faz da corrida, no meu ponto de vista, o desporto mais completo do mundo. É por isso que se vê tanta gente a correr. Porque é simples, porque é acessível e porque, de certa forma, devolve às pessoas uma coisa rara, a sensação de progressão pessoal e de socialização. No fundo, quando milhares de pessoas ocupam as ruas para correr, como acontece nas grandes corridas pelo nosso país fora, não estamos apenas a ver um evento desportivo. Estamos a ver uma sociedade em movimento. E isso, por si só, já diz muito.Sugestões de corridas Nos próximos meses, tem algumas provas interessantes. Caso se sinta preparado, claro:12 de abril - Lisbon Eco Marathon24 de maio - Meia-Maratona do Douro Vinhateiro