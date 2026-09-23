Jesus para ressuscitar o entusiasmo e o orgulho português em ver a Seleção jogar⁣⁣

⁣⁣Não há melhor ponto de partida para analisar o que se espera de Jorge Jesus na nossa Seleção do que fazer um balanço do trabalho do seu antecessor, Roberto Martínez.⁣⁣⠀

Martínez chegou a Portugal com uma desconfiança vinda do povo português, que nunca se transformou em confiança.⁣⁣⠀

Nem mesmo depois da conquista da Liga das Nações, em 2025, o técnico espanhol conseguiu “surfar” numa “onda” de entusiasmo.⁣⁣⠀

⁣⁣Para além da má gestão de algumas individualidades, houve 2 grandes motivos para esta falta de popularidade de Martínez junto dos portugueses: a comunicação pouco transparente e o paupérrimo nível exibicional da equipa.⁣⁣⠀

Face ao curto espaço de tempo, nas pausas para as seleções, para treinar e assimilar conceitos, é totalmente legítimo um selecionador optar por ter um grupo de 15 a 20 jogadores que, independentemente do rendimento nos clubes, caso esteja em condições físicas, é sempre chamado.⁣⁣⠀

A questão é que Martínez nunca teve a honestidade para assumir que tinha esta filosofia…⁣⁣⠀

Pior do que isso, na tentativa de agradar tudo e todos – acabando por não agradar ninguém – ia alimentando expectativas a jogadores que ele sabia perfeitamente que não iriam entrar nas suas convocatórias. O caso de Paulinho foi o mais “badalado”.⁣⁣⠀

As listas de convocados de Roberto Martínez foram sempre tema de debate na comunicação social…O que teria sido uma forma de pensar totalmente legítima acabou por se virar contra o próprio por uma mera questão de comunicação pouco transparente.⁣⁣⠀

Independentemente desta artificialidade na comunicação, o mais importante no futebol é o que se passa no relvado. E aí surgia outro problema para Roberto Martínez.⁣⁣⠀

Martínez não foi capaz de criar uma identidade de jogo que valorizasse as características dos nossos melhores jogadores. Ao longo do seu período enquanto selecionador nacional, nunca foram visíveis dinâmicas coletivas assentes em convicções fortes.⁣⁣⠀

No fundo, Martínez não soube transformar o nosso grupo de jogadores de topo num coletivo de topo. A qualidade individual que temos dava-nos garantias que podíamos sonhar alto. Contudo, o que víamos no campo era uma equipa sem estofo para cumprir com as expectativas altas que tínhamos (e temos).⁣⁣⠀

Estava à vista de todos – acredito que até mesmo do próprio – que a saída de Roberto Martínez era uma inevitabilidade. O que aconteceu no Mundial 2026 foi apenas a “gota de água”.⁣⁣⠀

Posto isto, o cenário de mudança era uma necessidade. Até porque se avizinha um importantíssimo ciclo 2026-2030 que culmina num Mundial em casa – mesmo que de forma parcial.⁣⁣⠀

Nesse sentido, Jorge Jesus acaba por ser uma escolha óbvia.⁣⁣⠀

É alguém que dispensa apresentações.⁣⁣⠀

Tem uma personalidade que faz dele uma figura única em termos mediáticos.⁣⁣⠀

Tem uma carreira conhecida e respeitada por grande parte dos portugueses.⁣⁣⠀

Tem experiência e sucesso comprovado em diversos contextos.⁣⁣⠀

Acima de tudo, tem um perfil totalmente distinto, em vários sentidos, de Roberto Martínez.⁣⁣⠀

A grande dúvida em relação a Jorge Jesus é a forma como se vai adaptar à realidade de treinar uma seleção.⁣⁣⠀

Quem trabalhou com Jorge Jesus reconhece-lhe uma especial atenção ao detalhe.⁣⁣⠀

Não faltam jogadores com histórias sobre a exigência de JJ nos treinos.⁣⁣⠀

Ora, em contexto de Seleção, não existe essa possibilidade do treino diário. Há pouco tempo para o preciosismo. Exige-se mais praticidade.⁣⁣⠀

Luis Enrique, treinador bicampeão europeu pelo PSG, por exemplo, não foi capaz de fazer essa transição da melhor forma.⁣⁣⠀

Perante esta dúvida, o que nos resta é ter esperança que vai correr bem…⁣⁣

O desejo é que, a partir de amanhã, com base em ideias e intenções convictas, comecemos a construir uma identidade coletiva que se coadune com as características e o talento dos nossos jogadores.⁣⁣⠀

É essa identidade que nos pode colocar mais perto de vencer os grandes títulos com os quais tanto sonhamos.⁣⁣⠀

Acima de tudo, é essa identidade que pode devolver o entusiasmo e o orgulho português em ver a Seleção jogar.⁣⁣⠀