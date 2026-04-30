“Isto é sofrimento organizado?”

Fizeram-me esta pergunta esta quarta-feira, 29 de abril, quando disse que ia assistir à estreia de Hyrox em Portugal. Não gostei do termo, mas pronto. Faz parte de um discurso vulgarmente utilizado por quem nada faz por si e acha que quem treina é que está mal! Mas falemos do Hyrox em si. Para quem não conhece, e definido de uma forma simples, é uma “mistura” de corrida com exercícios funcionais.Surgiu na Alemanha em 2017 e tem crescido radicalmente em todo o mundo.Uma competição oficial de Hyrox é mais do que um evento, um espetáculo e uma experiência coletiva. É tudo isso junto. Aliás, na essência, o conceito do Hyrox é tão simples que quase parece infantil na sua lógica. Correr um quilómetro, parar, fazer um exercício funcional exigente, voltar a correr, repetir. Oito vezes. Escrito assim até parece fácil, certo? Não o é. Quem já experimentou sabe que essa perceção dura exatamente até à segunda estação da prova. Por isso, é uma prova repleta de emoção, companheirismo e superação constante.Há quem diga que o Hyrox é o sucessor natural do CrossFit, para quem prefere menos técnica e mais resistência. Outros descrevem-no como uma corrida com obstáculos, porque o verdadeiro desafio não está apenas nas estações de treino, mas no que acontece depois delas. As pernas pesam mais, a respiração muda e o ritmo que parecia confortável transforma-se num teste à capacidade de recuperação iminente de cada um.Por isso, a prova não é apenas sobre correr depressa ou levantar carga, é sobre gerir o corpo quando ele já está cansado. Talvez seja por isso que tantos praticantes descrevam a experiência como viciante. Porque não existe uma única qualidade dominante, mas um conjunto delas que quando aprimoradas facilita tudo.Mas competição à parte, o Hyrox tem imensas virtudes. É democrático, comparável e motivador. Democrático porque qualquer pessoa pode participar, comparável porque o formato é igual em qualquer parte do mundo e motivador porque permite medir progresso de forma muito concreta. Com treino e hábito, o objetivo de cada pessoa passa por correr mais rápido, fazer menos pausas, recuperar melhor.Se puder, vá assistir à estreia oficial do Hyrox no nosso país. Será neste fim de semana – 1 a 3 de maio –, na FIL, Parque das Nações.