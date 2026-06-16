Função certa, gestão física e prioridade ao coletivo: Cristiano Ronaldo ainda pode ser um dos heróis de Portugal neste Mundial⁣

Tudo o que Ronaldo faz - para o bem e para o mal - é amplificado de forma a alimentar narrativas à medida de quem as cria.⠀Se Ronaldo “falha um passe”, quem não o admira, apressa-se a dizer que “já nem devia ser convocado para a nossa Seleção”.⠀Se este “marca um golo de penálti”, quem é seu fã, não hesita em afirmar que “deve jogar sempre, independentemente do adversário ou do seu rendimento”.⠀A minha visão sobre o tema é mais equilibrada.⠀Apesar de ser um grande admirador de Cristiano Ronaldo (sempre foi o meu jogador de eleição), como adepto de futebol, nada me faria mais feliz do que ver Portugal ser Campeão do Mundo.⠀Nesse sentido, acredito que o que deve guiar toda a discussão sobre este tema é a resposta à pergunta: O que é melhor para a nossa Seleção enquanto equipa?⠀Em primeiro lugar, eu acredito que Cristiano Ronaldo ainda é um jogador importante para a nossa Seleção.⠀E não o digo por uma questão de gratidão.⠀Digo-o porque Ronaldo tem, efetivamente, argumentos futebolísticos que ainda podem ser muito úteis em contexto de Seleção.⠀Cristiano Ronaldo já não faz o que fazia há 15, 10 ou 5 anos.⠀Deixou de ter aquela velocidade que fazia dele uma ameaça enorme em transição, no ataque à profundidade e no 1x1.⠀Perdeu aquela agilidade e velocidade de execução que lhe permitia ser muito forte em espaços curtos.⠀No entanto, aos 41 anos, mantém-se bastante capaz como homem de área e de último toque.⠀Continua a ser um finalizador exímio - apesar destes 2 recentes amigáveis (Chile e Nigéria) não serem os melhores exemplos.⠀Tem uma inteligência enorme nas movimentações dentro de área. Sabe como confundir a marcação e depois aparecer no sítio certo para finalizar. Além disso, ainda faz bem aquele papel de pivot, de costas para a baliza. Contribuindo com apenas 1 toque, tem capacidade associativa para dar seguimento a ataques e enquadrar colegas de frente para o jogo.⠀Perante isto, para termos uma versão de Cristiano Ronaldo que contribua realmente de forma positiva para o coletivo, há 2 aspectos que me parecem inegociáveis: ajustar o seu papel em campo às suas melhores características e ser gerido fisicamente ao longo da competição.⠀Nesta altura da sua carreira e tendo em conta toda a qualidade individual da nossa Seleção, quanto menos Ronaldo participar no jogo melhor. ⠀Isto porque o seu melhor contributo já não é a servir…é a ser servido.⠀⠀Não faz sentido que desça e caia tantas vezes nos corredores para contribuir na criação. Até porque isso retira-o das zonas onde pode fazer a diferença.⠀Com jogadores como Bruno Fernandes, Bernardo Silva ou Vitinha na criação e laterais fortíssimos no cruzamento como João Cancelo e Nuno Mendes, é na área que o nosso capitão pode ser decisivo.Ainda mais importante do que esta questão da função em campo é a necessidade de fazer uma gestão física de Cristiano Ronaldo.⠀Basta recordar o passado para o perceber.⠀Como exemplo, no Euro 2024, Ronaldo fez 2 primeiros jogos muito positivos.⠀A partir daí, o seu rendimento caiu a pique.⠀Mesmo na final-four da Liga das Nações 2025, apesar de até ter marcado em ambos os jogos, a exibição de Ronaldo na meia-final foi muito mais impactante do que a da final.⠀Ora, não é preciso grandes ciências ou ideologias para saber como fazer essa gestão. Na própria Arábia Saudita, com Jorge Jesus, num contexto competitivo bastante inferior ao de uma competição internacional de Seleções, Ronaldo foi gerido fisicamente de forma exímia.⠀Isso permitiu que, na hora das decisões, estivesse disponível para contribuir da melhor forma possível. ⠀Numa competição na qual - esperemos nós - jogaremos 8 jogos no espaço de 1 mês, é utópico pensar que teremos um Ronaldo a 100% em todas as partidas, jogando 90 minutos atrás de 90 minutos.⠀Acresce que, há jogos, nomeadamente frente a adversários com mais argumentos na saída de bola e que tenham mais qualidade para assumir a posse, nos quais a presença de Ronaldo no 11 poderá não ser o mais benéfico para a nossa equipa.⠀Com a função certa em campo e uma gestão que priorize sempre as necessidades do coletivo, Cristiano Ronaldo está muito mais próximo de ser uma solução do que um problema para a nossa Seleção.⠀O nosso capitão ainda pode ser um dos heróis do tão desejado primeiro Mundial conquistado por Portugal…