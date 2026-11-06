Fonseca estreia-se no Sporting, Márquez acelera para o título

Paulo Fonseca e Marc Márquez. Um é treinador de futebol, o outro é piloto no MotoGP, a principal categoria mundial de motociclismo, e têm em comum o facto de este fim de semana poderem concentrar as atenções, desportivamente falando.

O primeiro lidera desde a passada quarta-feira (dia 4) a equipa principal de futebol do Sporting, substituindo Rui Borges num processo que deixou muitas dúvidas sobre a forma como decorreu, apesar das juras do presidente do clube, Frederico Varandas, de que tudo tinha sido feito com correção.

De regresso a Portugal após dez anos a treinar na Ucrânia, Itália e França, Paulo Fonseca disse, na sua apresentação, que está a concretizar um sonho, estando agora “no clube que amo”. E este sábado essa ligação vai começar a ser colocada à prova quando o Sporting receber o Moreirense, num desafio a contar para a 11.ª jornada da Liga. Se o encontro em Alvalade já concentrava atenções - pelo percurso que a equipa vai tendo no campeonato, estando a nove pontos do líder da classificação, FC Porto -, ganhou agora maior importância devido à estreia do treinador que levou o clube a pagar cinco milhões de euros aos franceses do Lyon.

Já Marc Márquez pode acabar o fim de semana com mais um título no currículo. O espanhol nascido em Cervera (Espanha) há 33 anos pode conquistar na prova que irá realizar-se na pista de Lusail, no Qatar, o seu oitavo título na categoria máxima do motociclismo e o 10.º da carreira, pois tem ainda um em Moto3 e outro em Moto2.