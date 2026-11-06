Fonseca estreia-se no Sporting, Márquez acelera para o título

Paulo Fonseca e Marc Márquez. Um é treinador de futebol, o outro é piloto no MotoGP, a principal categoria mundial de motociclismo, e têm em comum o facto de este fim de semana poderem concentrar as atenções, desportivamente falando.
O primeiro lidera desde a passada quarta-feira (dia 4) a equipa principal de futebol do Sporting, substituindo Rui Borges num processo que deixou muitas dúvidas sobre a forma como decorreu, apesar das juras do presidente do clube, Frederico Varandas, de que tudo tinha sido feito com correção.
De regresso a Portugal após dez anos a treinar na Ucrânia, Itália e França, Paulo Fonseca disse, na sua apresentação, que está a concretizar um sonho, estando agora “no clube que amo”. E este sábado essa ligação vai começar a ser colocada à prova quando o Sporting receber o Moreirense, num desafio a contar para a 11.ª jornada da Liga. Se o encontro em Alvalade já concentrava atenções - pelo percurso que a equipa vai tendo no campeonato, estando a nove pontos do líder da classificação, FC Porto -, ganhou agora maior importância devido à estreia do treinador que levou o clube a pagar cinco milhões de euros aos franceses do Lyon.
Já Marc Márquez pode acabar o fim de semana com mais um título no currículo. O espanhol nascido em Cervera (Espanha) há 33 anos pode conquistar na prova que irá realizar-se na pista de Lusail, no Qatar, o seu oitavo título na categoria máxima do motociclismo e o 10.º da carreira, pois tem ainda um em Moto3 e outro em Moto2.
Com uma vantagem de 44 pontos sobre o rival Jorge Martín (399 pontos para o piloto da Ducati e 355 para o representante da Aprilia Racing), Márquez tem, assim, uma primeira possibilidade de festejar ao início da tarde de domingo a revalidação do título conquistado no ano passado.
Estes são dois dos nomes a que devemos estar atentos nos próximos dias, mas o Desporto nacional tem mais para apreciar. Por exemplo, a principal seleção nacional de futsal joga esta sexta-feira a meia-final da Finalíssima com a Espanha, um torneio que envolve ainda a Argentina e o Brasil. E no Porto, no domingo, temos a EDP Maratona do Porto para os adeptos de atletismo.
Internacionalmente, no Brasil, tem lugar mais uma etapa do Mundial de Fórmula 1, prova que deverá servir para mais um dia de consagração do título do piloto da Mercedes, Kimi Antonelli. E em Indian Wells (EUA) começam, no domingo, as finais da WTA, prova que reúne as oito melhores tenistas da temporada.
Por fim, destaque para uma conferência de imprensa que certamente terá uma grande audiência: o selecionador de futebol Jorge Jesus vai anunciar os atletas convocados para os dois jogos que faltam na fase de grupos da Liga das Nações frente à Dinamarca, em Braga, no dia 14, e o País de Gales, em Cardiff, a 17.
Uma lista que não contará com o capitão Cristiano Ronaldo, que esta quinta-feira, dia 5, anunciou a sua renúncia a representar a seleção ao fim de 23 anos.