Derrapagem em Braga será sinónimo de adeus ao título?

Ultrapassada a paragem para os compromissos das seleções, regressam as emoções do campeonato e o Estádio Municipal de Braga prepara-se para um eletrizante encontro, às 20h15 desta sexta-feira, entre Braga e Sporting a contar para a 8.ª jornada da competição, num jogo que cruza dois projetos ambiciosos em fases distintas de maturação competitiva.

À medida que o campeonato ganha ritmo, o duelo na Pedreira surge como teste de credibilidade para ambos: para o Sporting, na afirmação como candidato ao título após profunda revolução no plantel; para o Braga, na reivindicação do estatuto de intruso permanente no círculo dos grandes.

Os "leões" chegam a Braga invictos, mas pressionados pelos pontos já esbanjados neste início da temporada, fruto dos três empates consentidos nas primeiras sete rondas. Os "verdes e brancos" procuram, na capital do Minho, uma vitória que consolide a resposta após o empate frente ao Arouca, para não correrem o risco de verem aumentar ainda mais, e de forma irremediável, a distância já considerável face aos grandes rivais, o líder F.C. Porto e o Benfica.

O Braga, por seu lado, apresenta um arranque que também não é famoso, com três vitórias, dois empates e uma derrota, números que espelham uma equipa competitiva, mas ainda à procura de maior constância na tradução da boa posse de bola em domínio claro no marcador. Os minhotos, com surpresa, estão fora da zona europeia e alimentam a ideia de que um triunfo frente ao Sporting os pode recolocar, em definitivo, na discussão pelos lugares cimeiros.

No lado "arsenalista", o peso de Ricardo Horta continua central: capitão, referência técnica e emocional, é muitas vezes o homem do último passe e da finalização em jogos grandes. Ao seu lado, Pau Víctor e o já recuperado de lesão Jonas Wind oferecem presença na área e faro de golo, além de mobilidade e capacidade de jogar entre linhas, num ataque que pode alternar entre referência fixa e frente dinâmica. No meio-campo, João Moutinho garante critério com bola, experiência na gestão de ritmos e inteligência posicional, condimentos fundamentais para resistir à pressão alta leonina e lançar transições rápidas quando necessário.

Do lado do Sporting, o colombiano Luis Suárez continua a ser uma das figuras da liga. Depois dos 38 golos apontados na época anterior em todas as frentes, leva já sete na presente temporada em oito aparições com a camisola da turma "leonina". Mas há ainda Zalazar (de regresso a Braga), Geny Catamo e o jovem Flávio Gonçalves, que combinam chegada à área, remate de média distância e muita criatividade. A equipa soma 17 golos marcados nas primeiras jornadas, confirmando a capacidade de criar e concretizar oportunidades, mesmo em jogos de maior exigência. A solidez defensiva (oito golos sofridos) é que deixa ainda muito a desejar e será novamente testada num dos terrenos mais complicados da liga.

No vibrante cenário da "Pedreira", com bancadas em ebulição e duas equipas carregadas de talento, o encontro está talhado para ser mais do que um simples jogo. Poderá ser um capítulo relevante na luta pelo topo (até mesmo pelo título no caso dos "leões") e um exame à personalidade competitiva de Sporting e Braga.