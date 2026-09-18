Antes do clássico, Portugal corre por mais

A Taça da Europa de Coimbra, no domingo, 20 de setembro, ganha, por isso, um significado maior. Não é apenas uma prova internacional com perto de 150 atletas de 22 países e 12 portugueses inscritos. É o retrato de uma modalidade que está a crescer, que sabe organizar-se e que começa a ter uma base competitiva mais larga. Enquanto Vilaça e Batista preparam a decisão do Mundial, Coimbra recebe a elite europeia numa cidade que pode acompanhar a natação no Mondego, o ciclismo e a corrida sem ter de esperar por uma medalha olímpica para descobrir que o triatlo existe.

Em Copenhaga, seis portugueses estarão também nos Mundiais de Estrada, na meia-maratona. Samuel Barata, Miguel Borges, Rui Pinto, Susana Santos, Salomé Rocha e Mónica Lopes Silva carregam outra forma de exigência: a de correr contra alguns dos melhores do mundo sem a proteção de uma equipa, de um banco ou de uma substituição.

Também eles merecem atenção, porque o desporto português é feito desta persistência silenciosa, tantas vezes invisível até ao dia em que alguém sobe a um pódio.

E depois, sim, chega o Dragão. Às 20h30, FC Porto e Benfica jogam o primeiro clássico da Liga, com o campeão e líder isolado a receber um rival que sabe bem o peso destes jogos. Não decide o campeonato em setembro, mas pode mudar o ambiente de uma época.

Será o jogo que vai prender o país ao sofá. E deve prendê-lo. Mas talvez valha a pena chegar ao clássico depois de olhar para o que aconteceu em Coimbra e em Copenhaga. Porque, antes de o futebol dividir o país em azul e branco ou vermelho, há um Portugal inteiro a correr por mais.