Site do DN bate recorde com 23 milhões de visualizações em dezembro

O site do Diário de Notícias (www.dn.pt) atingiu em dezembro os valores mais elevados de visitas e visualizações desde 2021, segundo a Google Analytics, com um total de oito milhões de visitas e 23 milhões de visualizações.Estes números representam subidas de 174% e de 270% face ao mesmo do ano passado. Por sua vez, os utilizadores ascenderam a 2,9 milhões, o que constitui um aumento de 109% face a dezembro de 2024.Os números de visitas, visualizações e utilizadores são decisivos para estimar a audiência de um site de informação. As visitas são sessões de acesso, isto é, ocorrem quando uma pessoa entra num site e interage com ele durante um certo período de tempo. As visualizações dizem respeito a quantas vezes uma página específica do site foi carregada. Já os números de utilizadores indicam quantas pessoas diferentes visitaram o site num determinado período - independentemente de quantas vezes cada uma entrou no site.O mês de dezembro constituiu um culminar de um processo de crescimento sustentado da audiência da edição online do Diário de Notícias, que teve lugar ao longo do ano de 2025, após o lançamento de um novo site e da adoção de uma estratégia digital first.Os dados da Google Analytics confirmam esta evolução. No conjunto dos doze meses de 2025, as visualizações tiveram um crescimento de 32% face ao ano anterior, para 134 milhões. Os utilizadores cresceram 19,6% para 18 milhões e as visitas aumentaram 44,1% para 69 milhões..O fortíssimo crescimento da audiência do Diário de Notícias explica-se com a transformação digital em curso no jornal, que tem passado pela implementação de uma estratégia digital first e uma aposta reforçada no multimédia. Neste contexto, a própria edição impressa passou a ser pensada e construída como um produto multimédia, contemplando, entre outras coisas, o acesso direto a vídeos e a outros conteúdos que desenvolvemos no site.O Diário de Notícias agradece a confiança e a preferência dos seus leitores, parceiros e anunciantes, renovando o compromisso de os procurar servir com jornalismo independente e de qualidade.A todos os leitores, o Diário de Notícias deseja um excelente ano de 2026.