A presidente da Câmara de Coimbra afirmou hoje que o segundo troço da linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto, que passa pelo concelho, deverá ser adjudicado em dezembro ao consórcio liderado pela espanhola Sacyr.

Na quinta-feira, o Jornal de Negócios avançou que o relatório final do júri do concurso do segundo troço da linha de alta velocidade (LAV), entre Oiã e Soure, confirmava a adjudicação ao agrupamento liderado pela empresa espanhola Sacyr, excluindo a proposta do consórcio da Mota-Engil, que tinha apresentado uma alternativa à solução técnica de referência presente no caderno de encargos do concurso público.

Hoje, em reunião do executivo da Câmara de Coimbra, a presidente do município confirmou a notícia, referindo que o relatório propõe a adjudicação ao consórcio luso-espanhol, com uma proposta de 1,458 mil milhões de euros, menos cerca de 145 milhões de euros face ao preço-base definido (1,6 mil milhões de euros).

Segundo Ana Abrunhosa, a adjudicação formal deve decorrer “no próximo mês” e a assinatura do contrato da empreitada deverá acontecer em “junho de 2027”.

A autarca afirmou que se estima que as obras arranquem em 2028, prolongando-se por cerca de cinco anos e meio.

Para Ana Abrunhosa, o avançar deste projeto permite acentuar “a centralidade de Coimbra”, congratulando-se por esta fase do processo ter chegado ao fim (foi a segunda vez que se realizou o concurso público para este troço da LAV).

De acordo com a presidente da Câmara de Coimbra, o município dará conta, em breve, dos avanços no Plano de Pormenor da Estação da cidade, referindo que ainda há trabalhos que precisam de ser concluídos pelo gabinete do arquiteto catalão Joan Busquets, contratado pelo anterior executivo para desenvolver a proposta urbanística.

O avançar do processo “é fundamental” para o município, que está dependente dessa empreitada para definir a construção do terminal de autocarros e um parque de retenção, com o estacionamento atualmente existente a ficar condicionado face ao futuro parque de obras em Coimbra B, aclarou.

“Teremos que encontrar brevemente um parque de retenção”, disse, esperando trabalhar em conjunto com o consórcio responsável por este troço para definir essas questões.

A agência Lusa questionou na quinta-feira a Infraestruturas de Portugal sobre este concurso público, mas não obteve qualquer esclarecimento até ao momento.

A empreitada, além de criar a linha de alta velocidade, prevê a quadruplicação da Linha do Norte na entrada de Coimbra e a construção de uma estação intermodal na cidade.