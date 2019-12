Walmart retira camisola com Pai Natal a promover cocaína

A multinacional norte-americana Walmart, uma das maiores cadeias retalhistas do mundo, anunciou esta terça-feira ter retirado conteúdos do seu site canadiano por este anunciar uma camisola de Natal que promovia cocaína.

A camisola tinha a imagem de um Pai Natal em êxtase, com uma palhinha na mão e três linhas brancas sobre uma mesa à sua frente.

A acompanhar a imagem, podia ler-se o famoso 'slogan' natalício dos Estados Unidos "Let it Snow" ("Deixe nevar"), sendo que, na gíria americana, "snow" também significa "cocaína".

A descrição do produto, vendido por um fornecedor externo no site do Walmart do Canadá, referia que "a melhor neve vem da América do Sul" e que, por isso, "o Pai Natal gosta de saborear o momento quando consegue deitar mão a neve colombiana de muito boa qualidade".

Uma porta-voz do Walmart disse que a roupa em questão tinha sido retirada do site canadiano no fim de semana passado e garantiu que as camisolas nunca foram vendidas nas lojas da multinacional.

A mesma fonte não especificou, no entanto, quanto tempo aquela peça de vestuário este disponível para venda no site.

Essas camisolas "não representam os valores da Walmart e não podem estar no nosso site", afirmou a empresa em comunicado, pedindo desculpa pelo incidente.