Vírus de Wuhan poderá ter tido origem em morcegos e cobras

O novo tipo de coronavírus que surgiu na China e que já matou 25 pessoas e infetou 616 poderá ter tido origem em cobras ou morcegos, revelou uma análise genética do vírus.

Esta tese é baseada no exame da sequência do genoma do vírus divulgado pelas autoridades, com dois estudos a apontar para o provável papel de morcegos no surto.

Um estudo, publicado terça-feira na revista Science China Life Sciences, patrocinada pela Academia Chinesa de Ciências, analisou as relações entre o novo coronavírus e outros vírus. "Os morcegos como o habitat natural do coronavírus de Wuhan seria um raciocínio lógico e conveniente, embora seja provável que exista um intermediário para a transmissão de morcegos para humanos", escrevem os investigadores.

Este estudo não especulou sobre que animal poderia ter sido o "transmissor intermediário", mas um outro estudo publicado nesta quarta-feira no Journal of Medical Virology identifica as cobras como possíveis transmissores. "Para procurar um potencial reservatório de vírus, realizámos várias análises e fizemos comparações. Os resultados sugerem que as cobras são o reservatório mais provável", diz o artigo.

Os investigadores, porém, alertam que as suas conclusões requerem uma "validação adicional por estudos experimentais em modelos animais", pois nenhum estudo explicou como o vírus poderá ter sido transmitido de animais para humanos.

Refira-se que o mercado de alimentos onde o vírus emergiu tinha uma grande variedade de animais exóticos à venda, incluindo raposas vivas, crocodilos, lobos bebés, salamandras gigantes, cobras, ratos, pavões, porcos-espinhos, carne de camelo e outros animais de caça.

O diretor do centro chinês de controlo e prevenção de doenças, Gao Fu, disse na quarta-feira que as autoridades acreditam que o vírus provavelmente teve origem em "animais selvagens do mercado de frutos do mar".

A Comissão Nacional de Saúde da China encerrou estações de comboios e aeroportos da cidade de Wuhan, onde o surto emergiu no final de 2019, há menos de um mês, e apelou a que ninguém viaje de ou para a cidade. Está ainda montado um sistema de vigilância nos aeroportos, estações de comboios e autocarros, com monitorização da temperatura para identificar possíveis doentes.

De acordo com a Comissão Nacional de Saúde da China, o período de incubação do vírus pode estender-se até 14 dias.

A Comissão Nacional de Saúde da China tinha já alertado que este novo tipo de coronavírus, uma espécie de vírus que causa infeções respiratórias em seres humanos e animais, "pode sofrer mutações e espalhar-se mais facilmente".

Fora da China continental, foram confirmados casos da doença em Macau, Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul, Japão, Tailândia e Estados Unidos.

Os primeiros casos do vírus "2019 -- nCoV" apareceram em meados de dezembro na cidade chinesa de Wuhan, capital da província central de Hubei, quando começaram a chegar aos hospitais pessoas com uma pneumonia viral.

Em todos os casos, os doentes trabalhavam ou visitavam com frequência o mercado de marisco e carnes de Wuhan. As autoridades desconhecem ainda a origem exata da infeção, mas vários indícios apontam para animais infetados, que são comercializados vivos, a transmitir a doença aos seres humanos.

Os sintomas destes coronavírus são mais intensos do que uma gripe e incluem febre, dor, mal-estar geral e dificuldades respiratórias, incluindo falta de ar.

O surto surge numa altura em que milhões de chineses viajam, por ocasião do Ano Novo Lunar, a principal festa das famílias chinesas, equivalente ao natal nos países ocidentais. Segundo o Ministério dos Transportes chinês, o país deve registar um total de três mil milhões de viagens internas durante os próximos 40 dias.

Os casos alimentaram receios sobre uma potencial epidemia, semelhante à da pneumonia atípica, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), que entre 2002 e 2003 matou 650 pessoas na China continental e em Hong Kong.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) decidiu na quarta-feira prolongar até esta quinta-feira a reunião do Comité de Emergência para decidir se declara emergência de saúde pública internacional o surto de um novo coronavírus na China.