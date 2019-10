Três suspeitos de assalto em aeroporto do Brasil mortos em confronto policial

Três suspeitos de participarem num assalto no terminal de carga do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, cidade no interior do estado brasileiro de São Paulo, foram mortos e dois ficaram feridos, foi esta sexta-feira anunciado.

Dois dos supostos assaltantes foram mortos pela polícia nas proximidades do aeroporto durante a fuga, enquanto o terceiro suspeito foi alvejado após manter como refém uma mulher e um bebé de 10 meses quando tentava fugir.

Segundo as autoridades brasileiras, pelo menos dez assaltantes fortemente armados invadiram o terminal de cargas do aeroporto, por volta das 10:00 (14:00 em Lisboa) de quinta-feira. O grupo criminoso chegou ao terminal de carga com dois veículos semelhantes aos dos militares da Força Aérea e, apesar de os pneus terem sido furados, conseguiu entrar no pátio e perpetrar o ataque a uma viatura blindada carregada com dólares.

Após o crime, começou um tiroteio entre agentes de segurança que estavam a vigiar a área e os criminosos.

Os ladrões fugiram usando duas carrinhas que os esperavam no exterior do terminal e queimaram três viaturas pesadas numa estrada para bloquear os acessos em ambas as direções, impedindo a passagem dos agentes da polícia.

Dois seguranças ficaram feridos, segundo um comunicado divulgado pelo aeroporto de Viracopos, assim como dois polícias.

A polícia brasileira conseguiu recuperar duas malas com dinheiro e apreendeu uma metralhadora capaz de atingir aviões.

Este foi o segundo assalto considerado como cinematográfico feito dentro de aeroportos no estado de São Paulo, em 2019. Em julho passado, assaltantes vestidos de agentes da Polícia Federal do Brasil fortemente armados roubaram cerca de uma tonelada de ouro no terminal de carga do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.