Secretário de Bolsonaro testa positivo para coronavírus

Fábio Wajngarten testou positivo para coronavírus. Foi a mulher do secretário de comunicação do governo brasileiro, Sophie Wajngarten, quem revelou o teste no grupo de Whatsapp das mães da escola do seu filho, noticia o jornal Folha de S. Paulo.

Wajngarten apresentou sintomas após viagem que realizou com Jair Bolsonaro e restante comtiva presidencial aos Estados Unidos, onde se reuniu, entre outras autoridades, com o presidente dos EUA Donald Trump.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, Bolsonaro e comitiva estão agora sob observação médica enquanto Wajngarten já cumpre todo o protocolo de quarentena na sua casa.