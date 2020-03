Secretária de estado da Saúde do Reino Unido está infetada

Nadine Dorries, secretária de estado da Saúde do Reino Unido, está doente com o Covid-19. Foi a própria Dorries que transmitiu a confirmação do teste positivo. "Posso confirmar que testei positivo ao coronavírus e decidi isolar-me em casa", afirmou a política conservadora que nos últimos dias teve reuniões e encontros com centenas de pessoas.

Dorries disse em comunicado que, assim que foi informada, tomou todas as precauções recomendadas e está isolada em casa, em quarentena. Contudo, já expressou que está preocupada com a sua mãe de 84 anos.

"Obrigado por tantos desejos de melhoras Tem sido mau, mas espero que já tenha passado o pior. Estou mais preocupada com a minha mãe de 84 anos, que fica comigo e começou a ter tosse hoje. Irá ser testada amanhã. Mantenham-se seguros e continuem a lavar as mãos, pessoal", escreveu Nadine Dorries na rede social Twitter.

Nos últimos dias, Nadine Dorries contactou com centenas de pessoas, incluindo o primeiro-ministro Boris Johnson e os outros ministros do governo conservador. Todos estes contactos irão agora ser avaliados. Funcionários dos serviços de saúde pública agora investigam onde e como Dorries contraiu o vírus, e com quem manteve contatos.

Dorries é o primeiro político britânico a ser diagnosticado com o Covid-19, o que gera uma preocupação imediata sobre se propagou a infeção. Dorries sentiu-se mal na sexta-feira, quando firmava o documento que firma o novo coronavírus como doença de declaração obrigatória, o que significa que as empresas poderão obter cobertura de seguro.

Esta terça-feira, uma sexta pessoa morreu do coronavírus no Reino Unido, que tem um total de 382 casos.