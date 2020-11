São precisos quatro a seis meses até ter "níveis significativos de vacinação", alerta a OMS

O diretor executivo do programa de emergências sanitárias da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan

Pfizer anuncia que resultado final do teste clínico da vacina mostra eficácia de 95%

Boris Johnson contorna isolamento e estreia videoconferência com deputados

O diretor executivo do programa de emergências sanitárias da Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou, esta quarta-feira, que as vacinas não chegam a tempo de derrotar a segunda onda da pandemia de covid-19.

Michael Ryan afirmou que as vacinas não devem ser vistas como uma solução mágica e que os países que lutam contra o ressurgimento do vírus têm de combater esta segunda vaga de infeções sem elas, mesmo que ainda sejam disponibilizadas durante este inverno.

"Acho que são precisos pelo menos quatro a seis meses antes de termos níveis significativos de vacinação em qualquer lugar", afirmou o responsável da OMS durante uma sessão pública de perguntas e respostas ao vivo nas redes sociais.

Apesar dos recentes anúncios promissores sobre a fase final dos ensaios clínicos de vacinas, nomeadamente a da Pfizer e da Moderna, Ryan alertou: "Ainda não chegámos lá com as vacinas. Chegaremos, mas ainda não estamos lá"

Enfatizou que muitos países vão ter de enfrentar esta segunda onda da pandemia sem as vacinas. "Temos de entender e interiorizar isto, e perceber: desta vez, temos que escalar esta montanha sem vacinas."

Esta quarta-feira, a Pfizer referiu que o resultado final do teste clínico da vacina mostra eficácia de 95%, enquanto a Moderna disse esta semana que sua própria candidata era 94,5% eficaz contra a infeção pelo novo coronavírus. Já a Rússia afirma que a sua vacina, Sputnik V, tem mais de 90% de eficácia.

Apesar das boas notícias para o combate à pandemia, Ryan alertou para a possibilidade de se abrandar no que se refere à vigilância individual contra o novo coronavírus, tendo a perceção errada de que as vacinas resolveriam agora o problema.

"Algumas pessoas acham que uma vacina será, em certo sentido, a solução: o unicórnio que todos nós temos perseguido. Não é", disse o irlandês.

"Se adicionarmos vacinas e esquecermos as outras coisas, a covid-19 não fica reduzida a zero."

Número de casos diminui na Europa, mas mortes continuam a subir

O número de novos casos de covid-19 na Europa diminuiu na semana passada pela primeira vez em mais de três meses, mas as mortes na região continuaram a subir, segundo dados da OMS.

Pelo menos 55,6 milhões de casos em todo o mundo foram registados desde o início da pandemia na China, onde foram detetados as primeiras infeções em dezembro do ano passado. Mais de 1,3 milhões de pessoas já morreram devido à covid-19, de acordo com um balanço feito pela AFP, tendo como base dados oficiais.

Preocupação no impacto das restrições nas crianças

Ryan expressou preocupação sobre como a pandemia deixou muitos netos enlutados que não conseguiram passar pelo processo normal de luto devido às restrições impostas para combater o vírus. "Muitas crianças perderam avós", disse. "Existe um grande trauma entre as crianças", considerou.

Para o responsável da OMS, o processo de luto para as crianças foi interrompido devido às medidas restritivas, que impossibilitaram as pessoas de se despedirem dos entes queridos. Manifestou preocupação pelo impacto que isto teve nos mais jovens, o de "lamentar a perda de um avô que foi interrompida". "Tem um impacto para toda a vida", reforçou.