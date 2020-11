Russos dizem que a sua vacina tem eficácia de 92%

Espanha espera ter a vacina da Pfizer no início de 2021. Será gratuita e chegará a 10 milhões de pessoas

O criador da vacina russa contra a covid-19 afirmou esta quarta-feira que esta tem eficácia de 92%, poucos dias depois do anúncio do grupo americano Pfizer e do laboratório alemão BioNTech de que o produto que estão a desenvolver tem 90% de eficácia.

Tal como os concorrentes, o Fundo Soberano Russo (RDIF) e o instituto de pesquisa Gamaleya destacaram num comunicado a eficácia da vacina Sputnik-V, atualmente na fase 3 de testes clínicos, realizado em 40 mil voluntários.

"A análise estatística de 20 casos confirmados de Covid-19, casos distribuídos entre pessoas vacinadas e outras que receberam placebo, indicam um nível de eficácia de 92% da vacina Sputnik-V depois da segunda dose", afirma o texto.

Até ao momento a Rússia vai mostrando receio em partilhar a documentação científica sobre esta vacina, elogiada pelo presidente Vladimir Putin, mas esta quarta-feira os criadores da Sputnik-V afirmaram que a investigação será publicada em breve "numa das principais revistas médicas do mundo e avaliada pelos seus pares".

O RDIF também afirmou que apresentará todos os dados necessários às agências reguladoras nacionais dos países que desejam comprar a Sputnik-V.

Esta é uma vacina de "vetor viral", que utiliza como vetor em duas injeções dois adenovírus (vírus muito comuns responsáveis, por exemplo, pela gripe), transformados para adicionar uma parte do vírus responsável pela covid-19.

Quando o adenovírus modificado entra nas células das pessoas vacinadas, estas últimas fabricam uma proteína típica do SARS-CoV-2, fazendo com que o sistema imunológico a reconheça e combata, segundo o Instituto Gamaleya.

Em agosto, a Rússia anunciou que a Sputnik-V era eficaz, antes mesmo dos testes clínicos em larga escala, o que gerou dúvidas na comunidade científica internacional.