Rússia. Três médicos caem de janelas de hospitais de forma misteriosa

Três médicos caíram, de forma misteriosa, de janelas de hospitais na Rússia nas últimas duas semanas. Dois desses profissionais de saúde morreram e um permanece hospitalizado, em estado grave, o que fez aumentar a atenção dos russos em relação às condições de trabalho de médicos e profissionais da área no combate à pandemia de coronavírus.

Todos os três incidentes, que estão a ser investigados pelas autoridades, provocaram intensa discussão na imprensa russa e nas redes sociais. A covid-19 está a preocupar os russos, com a epidemia a registar um súbito crescimento de casos nos últimos dias. A Rússia regista 145.268 casos e 1.356 mortes.

O caso mais recente aconteceu com Alexander Shulepov. O médico de emergência em Voronezh, cidade a 320 quilómetros a sul de Moscovo, está em estado grave depois de cair da janela de um hospital no sábado. A televisão estatal local, citando autoridades regionais de saúde, disse que Shulepov caiu da janela do segundo andar do hospital Novousmanskaya, onde trabalhava e estava a receber tratamento após testar positivo ao coronavírus.

Tinha sido hospitalizado com coronavírus em 22 de abril, no mesmo dia em que ele e o colega Alexander Kosyakin colocaram um vídeo online em que diziam que Shulepov foi forçado a continuar a trabalhar depois de testar positivo.

Kosyakin já tinha criticado a administração do hospital por falta de equipamentos de proteção e foi questionado pela polícia por supostamente ter divulgado notícias falsas nas redes sociais.

O médico confirmou as denúncias numa entrevista à CNN. "Shulepov está numa unidade de cuidados intensivos, ao que sei em estado grave. A última vez que falei com ele foi no dia 30 de abril", disse Kosyakin à televisão americana. "Ele sentia-se bem, estava a preparar-se para receber alta do hospital e, de repente, isto aconteceu. Há tantas perguntas para as quais não tenho resposta."

O hospital de Novousmanskaya disse em comunicado que Shulepov tinha sido retirado da equipa assim que informou a administração do hospital sobre o seu diagnóstico positivo e foi tratado na enfermaria de doenças infecciosas.

Três dias depois das denúncias online, Shulepov retirou as declarações anteriores, justificando que estava "dominado pelas emoções". O segundo vídeo que Shulepov gravou contou com Igor Potanin, médico chefe do hospital Novousmanskaya, que disse que a sua equipa médica possui equipamento de proteção suficiente.

"Falei sobre isso com os funcionários do departamento: não deixarei ninguém ir ter com doentes se não tiver meios de proteção suficientes". disse Potanin.

Shulepov foi o terceiro profissional de saúde na Rússia a cair de uma janela nas últimas duas semanas, relata a CNN. Em 1 de maio, Elena Nepomnyashchaya, médica chefe de um hospital na cidade siberiana de Krasnoyarsk, morreu depois de passar uma semana em cuidados intensivos, informou o departamento regional do Ministério da Saúde em comunicado.

A emissora de TV local TVK Krasnoyarsk informou na altura que Nepomnyashchaya teria caído da janela durante uma reunião com autoridades regionais de saúde, durante a qual discutiram a transformação da unidade em centro de tratamento de coronavírus.

Foi relatado que Nepomnyashchaya opunha-se a essas mudanças devido à falta de equipamentos de proteção no hospital. O departamento de saúde regional do Ministério da Saúde negou as alegações em comunicado, acrescentando que o hospital está de "reserva" para doentes com coronavírus e que a sua equipa foi treinada e equipada.

Em 24 de abril, Natalya Lebedeva, chefe do serviço médico de emergência em Star City, a principal base de treino para os cosmonautas da Rússia, morreu num hospital após uma queda.

O hospital da Agência Biomédica Federal, que diz que a tratou por suspeita de coronavírus, divulgou uma declaração referindo apenas que "ocorreu um acidente trágico", sem dar pormenores. No comunicado, o hospital disse: "Era uma verdadeira profissional no seu campo, salvando vidas humanas todos os dias."