Rejeição ao governo Bolsonaro sobe 12% desde janeiro

De janeiro a maio deste ano, a rejeição ao governo de Jair Bolsonaro subiu 12%, de acordo com sondagem publicada ontem pelo instituto MDA. Enquanto na pesquisa de opinião anterior, a gestão do presidente do Brasil era reprovada por 31% , agora recebe 43% de avaliações negativas. Por rejeição entende-se a soma do número de inquiridos, entre as 2002 entrevistas realizadas no último fim de semana em 25 estados, que classifica a gestão de má (11%) e péssima (32%).

As avaliações positivas - ótimo ou bom - chegam a 32%, menos dois pontos do que em janeiro. No entanto, é interessante notar que, se no item "bom" a queda é de cerca de oito pontos, no item "ótimo" regista-se uma subida de cinco pontos, o que dá uma ideia da radicalização do país durante a pandemia e episódios como as demissões dos ministros Luiz Henrique Mandetta (saúde) e Sérgio Moro (justiça).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A avaliação do governo Bolsonaro é, então, a seguinte em maio de 2020: ótima 14,3% (9,5, em janeiro); boa 17,7 (25% em janeiro), regular 22,9% (31,1% em janeiro), má 11,1% (9,5% em janeiro), péssima 32,3% (21,5 em janeiro).