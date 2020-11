Reino Unido proíbe entrada de viajantes da Dinamarca devido a mutação do vírus em visons

O Reino Unido impôs a proibição de entrada no país de cidadãos não britânicos vindos da Dinamarca por causa das preocupações com um surto com origem na mutação do novo coronavírus encontrada em visons e humanos.

Nesse sentido, os cidadãos do Reino Unido podem regressar da Dinamarca, mas ficam obrigados a um período de isolamento, com todos os membros de suas famílias, durante 14 dias.

As autoridades britânicas adotam estas restrições apesar de, esta semana, a Organização Mundial de Saúde ter recusado a ideia de que esta mutação possa comportar-se de forma diferente. "As provas que temos não sugerem que esta variante seja de alguma forma diferente na forma como se comporta. Talvez tenha uma assinatura genética ligeiramente diferente, mas trata-se do mesmo vírus", afirmou Michael Ryan, diretor executivo do programa de emergências sanitárias, garantindo que se está a investigar se esta nova variante terá implicações no desenvolvimento de terapias e vacinas.

As autoridades de saúde do Reino Unido optaram assim por antecipar eventuais problemas bloqueando as entradas provenientes da Dinamarca, que foram comunicadas menos duas horas antes de entrarem em vigor as novas restrições no país. "Esta decisão de agir rapidamente tem a ver com os relatos das autoridades de saúde da Dinamarca sobre surtos generalizados de coronavírus em quintas de visons. Manter a segurança pública do Reino Unido continua a ser a nossa principal prioridade", escreveu Grant Shapps, secretário de estado britânico dos Transportes, no Twitter.

As autoridades britânicas vão entretanto entrar em contacto com todas as pessoas do Reino Unido que estiveram na Dinamarca nas últimas duas semanas para garantir que vão permanecer em isolamento. A própria companhia aérea escocesa Loganair suspendeu os voos entre a Escócia e o território dinamarquês.

Refira-se que a Dinamarca anunciou o abate de cerca de 17 milhões de martas que são criadas para a indústria de peles naquele país, onde foram contabilizadas 214 pessoas infetadas com a mutação detetada nos visons.