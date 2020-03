Príncipe Carlos testa positivo ao coronavírus mas "está de boa saude"

Índia em isolamento. Em vez de filas, há círculos no chão para criar distância

Com 738 mortos num dia, Espanha ultrapassa a China

O príncipe de Gales testou positivo ao coronavírus e, apesar de "ter sintomas ligeiros, permanece de boa saúde", anunciou a Clarence House, uma das casas reais de Londres. Carlos tem 71 anos.

Um porta-voz da Clarence House disse que Camila, duquesa da Cornualha, 72 anos, também foi testada, mas o resultado foi negativo ao coronavírus.

De acordo com as orientações médicas e do governo, o príncipe e a duquesa estão em isolamento em casa, em Balmoral na Escócia.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os testes foram realizados pelo NHS em Aberdeenshire, onde o casal atendia aos critérios exigidos para realizar o teste, diz o comunicado da Clarence House.

Não é possível determinar de que forma o príncipe foi contagiado com o vírus devido ao elevado número de compromissos que realizou no seu cargo público nas últimas semanas.

O Reino Unido tem um total de 8077 casos confirmados e já registou 422 mortes. O primeiro-ministro Boris Johnson ordenou esta semana uma quarentena no país, encerrando estabelecimentos e pubs, à semelhança das medidas que têm sido tomadas na maioria dos países europeus.