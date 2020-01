Primeira aparição após afastamento. Meghan Markle visitou centro de apoio a mulheres em Vancouver

Meghan Markle visitou um centro de apoio a mulheres em situação de risco num bairro em Vancouver, no Canadá

Sorridente, a mulher do príncipe Harry, Meghan Markle, visitou esta terça-feira a sede de uma associação que apoia mulheres em situação de risco num bairro em Vancouver, Canadá. Esta foi a sua primeira aparição pública após o casal anunciar que pretende afastar-se da família real britânica e depois da cimeira em Sandringham, na qual a rainha Isabel II apoiou a decisão dos duques de Sussex, tendo decretado um "período de transição".

"Vejam com quem é que tomámos chá hoje! A duquesa de Sussex, Meghan Markle, visitou-nos para discutir problemas que afetam as mulheres na nossa comunidade, escreveu o Downtown Eastside Women's Centre na sua conta do Facebook. Na imagem, vê-se a duquesa ao centro rodeada por um grupo de oito mulheres da associação localizada num bairro desfavorecido de Vancouver.

A vista de Meghan terá sido feita de supresa, de acordo com a imprensa inglesa. A duquesa de Sussex "perguntrou o que as mullheres precisam em termos de apoio. Foi uma reunião agradável", disse uma das funcionárias do centro de apoio, citada pelo Daily Mail.

"Ela foi adorável", disse Kate Gibson, diretora interina da associação à CBC canadiana. Referiu que a duquesa queria conhecer a comunidade. "Sabemos que ela vem para o Canadá, possivelmente, para a costa Oeste. "Acho que ela não quer ser uma estranha. Só quer conhecer as pessoas", acrescentou Gibson.

A semana passada, a 8 de janeiro, o príncipe Harry (sexto na linha de sucessão ao trono) e Meghan Markle anunciaram que vão deixar de ser "membros seniores" da família real e que pretendem tornar-se financeiramente independentes. O casal afirmou que irá dividir o seu tempo entre o Reino Undio e a América do Norte. Foi, aliás, no Canadá que o casal esteve com o filho, Archie, durante a quadra natalícia e a passagem de ano.

A ex-atriz norte-americana está de regresso ao país onde viveu durante vários anos quando estava a gravar a série Suits.

Na segunda-feira, Meghan, que já estava no Canadá, não participou na reunião convocada pela rainha para definir como será a próxima fase da vida dos duques de Sussex.

Além de Isabel II e de Harry, estiveram na reunião de Sandringham o príncipe Carlos e o príncipe William. Como resultado deste encontro, a família real britânica concordou em conceder um "período de transição" durante o qual os duques de Sussex "vão passar tempo no Canadá e no Reino Unido". A rainha afirmou que a reunião foi "construtiva" e que apoia os desejos de Harry e de Meghan de criarem "uma nova vida como uma jovem família".