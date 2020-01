Português João Vale de Almeida é o novo embaixador da UE no Reino Unido

O diplomata português João Vale de Almeida e antigo jornalista do Diário de Notícias vai ser o novo embaixador da União Europeia no Reino Unido após o Brexit, confirmaram fontes comunitárias ao jornal "Político" . Com mais e 30 anos de experiência na área da diplomacia, Vale de Almeida foi antes embaixador da União Europeia nas Nações Unidas e nos EUA e foi diretor geral da Comissão e chefe de gabinete do ex-presidente José Manuel Barroso.

O diplomata assume funções a 1 de fevereiro. No dia do Brexit, agendado para 31 de janeiro, o escritório da Comissão em Londres irá fechar e, no dia seguinte, estreia-se uma nova delegação da UE, que será efetivamente uma embaixada administrada pelo Serviço Europeu de Ação Externa, o braço da política externa da UE.

A morada, em Londres, mantém-se: fica na 32 Smith Square, em Westminster. O edifício - Europe House - já serviu como sede do Partido Conservador.

"Os preparativos para a abertura da nova delegação da UE no Reino Unido estão a ser finalizados", disse um porta-voz da UE, citado pelo Político.

A nova embaixada irá empregar, numa fase inicial, 26 pessoas, pouco menos de um terço das que trabalham na delegação da UE em Washington, que tem cerca de 90 funcionários - embora apenas 30 deles sejam diplomatas europeus. O mandato final da embaixada será decidido em Bruxelas na próxima semana.

"A Delegação da UE no Reino Unido apoiará a implementação do Acordo de Retirada, bem como o processo de negociação relacionado ao futuro UE-Reino Unido", além de representar diplomaticamente a União Europeia, de acordo com o porta-voz.