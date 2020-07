Polónia pondera quarentena obrigatória a viajantes "de certos países europeus"

A Polónia voltou a registar números recorde de casos de SARS CoV-2, com 615 contágios num dia, numa altura em que as autoridades estudam novas medidas, incluindo quarentena para viajantes.

Através de um comunicado divulgado pela rede social Twitter, o Ministério da Saúde anunciou a morte de 15 pessoas nas últimas 24 horas, elevando para 1.709 o número total de óbitos por covid-19.

Na Polónia, com as 615 pessoas infetadas nas ultimas 24 horas, o número total de infeções é de 45.031 sendo que a maior parte dos casos estão concentrados nas zonas de exploração mineira no sul do país.

De acordo com um porta-voz do Governo polaco, o executivo está a estudar eventuais medidas a aplicar nas próximas três semanas e que podem incluir a quarentena obrigatória aos viajantes provenientes "de certos países europeus".

De acordo com a agência EFE um desses países pode ser Espanha.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 666 mil mortos e infetou mais de 17 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.