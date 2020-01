Pneumonia de Wuhan alastra. Crescem receios de uma nova epidemia

Ascendem já a 218 os casos da nova pneumonia viral surgida no final de dezembro na cidade chinesa de Wuhan e da qual já há novos casos noutras cidades da China e em mais três países asiáticos. A doença, soube-se esta segunda-feira, já alastrou à capital do país, Pequim, a Xangai e, mais a sul, a Guangdong, bem perto de Hong Kong e de Macau, e também à Coreia do Sul. Os especialistas já não têm dúvidas: o contágio entre humanos é uma realidade. Resta apenas saber até que ponto é alto ou apenas moderado.

Em plena época da mais importante festividade da cultura chinesa, a do novo ano lunar, que se celebra a 25 de janeiro, e durante a qual se estima que mais de 400 milhões de pessoas viajem não só para a China, mas também no interior do seu território e para fora dele, crescem os receios de que essa mobilidade generalizada - a maior que acontece anualmente no mundo - leve ao descontrolo da situação.

A juntar a isso, há um grande desconhecimento sobre a própria origem da doença e a sua forma transmissão, o que acrescenta ainda mais incertezas. Nesta altura, sabe-se que esta a infeção pulmonar, que já causou três mortes em Wuhan e mantém outras nove pessoas em estado crítico, é provocada por um novo coronavírus, aparentado daquele que em 2002 e 2003 causou a epidemia que ficou conhecida por SARS, a sigla em inglês de síndrome de infeção respiratória aguda.

No início da primeira década do milénio, a SARS, que surgiu também na China, e na mesma altura das celebrações do novo ano chinês, acabou por alastrar a 26 países, infetando mais de oito mil pessoas, das quais 774 acabaram por morrer. A similaridade entre o novo coronavírus, do qual as autoridades de saúde chinesas já divulgaram uma primeira versão do genoma, e o que provocou a epidemia de SARS há quase 20 anos é, por isso, mais um motivo de grande preocupação.

Um coronavírus é um tipo de vírus que provoca infeções respiratórias em humanos e animais, em que algumas podem ser graves, como aconteceu com a SARS e parece ser o caso desta nova pneumonia, e outras causam simplesmente constipações benignas.

Tudo indica que a fonte primordial do agente patogénico tenham sido animais vivos comercializados - embora não se saiba quais, exatamente - num mercado específico de Wuhan, uma cidade de 11 milhões de habitantes no interior da China.

Até agora as autoridades chinesas, bem como a Organização Mundial da Saúde, consideravam que o contágio entre humanos deste novo coronavírus seria, senão inexiste, pelo menos muito baixo, mas vários especialistas manifestaram receios de que não fosse assim, e o grande aumento de novos casos parece desmentir esse cenário.

Esta segunda-feira Zhong Nanshan, cientista da Comissão Nacional de Saúde da China, confirmou, aliás, o contágio entre humanos, sem margem para dúvidas. "Neste momento podemos dizer que existe um fenómeno de transmissão [da doença] entre humanos", afirmou à televisão nacional CCTV, citado na AFP. A OMS já convocou, entretanto, para esta quarta-feira uma reunião de emergência para avaliar a situação.

Em Portugal a Direção-Geral de Saúde reforçou esta segunda-feira as recomendações que tinha emitido antes em relação às pessoas que viajem para aquela região de China para que "evitem contactos próximos com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas", que lavem as mãos com frequência e que, no caso de apresentarem sintomas de infeção respiratória, procurem atendimento clínico e reportem a viagem a feita ao médico.

Pequim, Xangai, Guangdong, o vírus alastra

Declarado o surto a 31 de dezembro último, e localizada a sua fonte, o mercado foi prontamente encerrado e sujeito a desinfeção. Até à semana passada, os últimos casos identificados datavam de 3 de janeiro e por isso havia uma expectativa otimista, o contágio humano parecia inexistente, ou quando muito, baixíssimo. Até que, a 15 de janeiro surgiram dois novos casos fora da China - na Tailândia e no Japão. Os doentes tinham viajado de Wuhan, mas não tinham estado no dito mercado, o que levantava novas incertezas sobre o reduzido contágio.

Nessa mesma altura, investigadores do centro de investigação de doenças infecciosas do Imperial College de Londres divulgaram uma estimativa segundo a qual pelo menos 1723 pessoas poderiam ter sido contagiadas, só na cidade de Wuhan - e os casos começaram, efetivamente, a surgir poucos dias depois, com 136 novos casos em Wuhan, com os primeiros infetados também (14) entre o pessoal clínico que lidou com estes doentes, o que é um novo dado a causar preocupação.

Esta segunda-feira, entretanto, vários casos foram reportados também em Pequim, Xangai e Guangdong, bem como na Coreia do Sul e, pela primeira vez, o presidente chinês Xi Jinping referiu-se ao surto de pneumonia de Wuhan afirmando que a segurança da população "é uma prioridade máxima" e que a epidemia "deve ser resolutamente contida".

Medidas de controlo dos viajantes nos aeroportos, estações de comboios e de autocarros das cidades onde já foram detetados casos da nova pneumonia, com rastreio de temperatura, foram implementadas com vista a isso mesmo, e as autoridades de saúde chinesas continuam convictas de que a epidemia "ainda pode ser controlada". Foi isso mesmo que afirmaram neste domingo. Resta saber se vão mesmo conseguir.