Pelo sexto ano consecutivo, Chicago é a cidade com mais ratos nos EUA

Orkin, um serviço de controle de pragas com sede em Atlanta, classifica as cidades dos EUA com base no número de novos tratamentos para roedores de 1 de setembro a 31 de agosto de cada ano. O resultado é uma lista de 50 cidades, que Chicago lidera há seis anos.

"Os roedores são especialistas em farejar comida e encontrar abrigo e são resistentes aos tentarem obter os dois", diz Ben Hottel, entomologista de Orkin, em comunicado à imprensa sobre a última atualização de dados sobre as pragas. "As propriedades residenciais oferecem o habitat ideal para os roedores e, uma vez instalados, são capazes de se reproduzir rapidamente e em grandes quantidades."

O esforço para controlar a população de ratos na cidade acontece há anos. A "guerra contra os ratos" intensificou-se em 2016 e os residentes até começaram a adotar mais gatos para tentar controlar a disseminação dos roedores.

Com a pandemia a população destes animais parece ter-se expandido. A explicação é simples. O confinamento e o encerramento do comércio diminuíram a disponibilidade de alimentos para os roedores, especialmente em áreas comerciais densas. "Algumas jurisdições relataram um aumento na atividade de roedores à medida que os roedores procuram novas fontes de alimento", esclarece a Orkin.

No top 10 da lista da Orkin estão ainda Los Angeles, Nova Iorque, Washington DC, São Francisco, Detroit, Filadélfia, Baltimore, Denver e Minneapolis.