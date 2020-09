Papa diz que pandemia deve incentivar estilos de vida mais simples

Papa "muito angustiado" com decisão sobre Santa Sofia

Papa Francisco acusa países do Norte de explorarem recursos dos do Sul

DN com Lusa

DN com Lusa

"De certa forma, a atual pandemia levou-nos a redescobrir estilos de vida mais simples e sustentáveis", disse Francisco numa mensagem escrita divulgada esta segunda-feira

"Já podemos ver como a Terra pode recuperar se permitirmos que ela descanse: o ar tornou-se mais limpo, as águas mais claras e os animais voltaram para muitos lugares de onde antes haviam desaparecido", disse, adiantando que a pandemia "trouxe-nos a uma encruzilhada".

O pontífice exortou as pessoas a aproveitarem a oportunidade para examinar hábitos de uso de energia, consumo, transporte e dieta. Até agora, "a procura constante pelo crescimento e um ciclo infinito de produção e consumo estão a esgotar o mundo natural", disse.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Francisco saudou as comunidades indígenas que "vivem em harmonia com a terra e suas múltiplas formas de vida''. Citando as crises sanitárias, sociais e económicas desencadeadas pela pandemia, Francisco disse que esta é a "hora de uma justiça restaurativa".

Os alertas para a fragilidade da Terra é uma marca registada do papado de Francisco, tendo expressado a necessidade urgente de curar e cuidar do meio ambiente numa encíclica de 2015.