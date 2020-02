Número de mortos na China chega aos 1765. E infetados voltam a subir

Coronavírus mata mais uma pessoa fora do continente chinês

O número de mortos pelo novo coronavírus na China chegou este domingo aos 1765, num balanço ao fim da noite divulgado pelas autoridades chinesas.

Mais de uma centena de pessoas morreram na província de Hubei, o epicentro da epidemia, segundo a AFP.

As autoridades de saúde desta região revelaram ainda que mais 1933 novos casos foram registados. Este número é superior ao do dia anterior, no que representa o fim de um período, que durou três dias, em que o número de novos infetados se encontrava em queda.