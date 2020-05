Nasce segundo bebé do mundo infetado com o coronavírus

Um bebé, filho de uma mãe doente de covid-19, nasceu infetado com o novo coronavírus na Ossétia do Norte, no Cáucaso russo, anunciaram a este domingo as autoridades locais.

É o segundo caso no mundo de um recém-nascido infetado pelo Sars-cov-2. O primeiro ocorreu no Peru, há exatamente um mês.

Tal como aconteceu com a mãe e o bebé peruanos, o estado de saúde da mãe russa e do seu bebé não inspira cuidados.

"Estão em casa e a sua situação é satisfatória", confirmou um porta-voz do Ministério regional da Saúde à agência de notícias oficial russa TASS.

O bebé infetado da Ossétia do Norte nasceu no hospital central de Beslan, onde 17 das 35 gestantes internadas à espera do parto estão infetadas com a COVID-19, disse o diretor de maternidade do estabelecimento, Hasan Tagaiev, citado por uma emissora de televisão local.

Em Portugal o primeiro caso de um bebé filho de uma mulher infetada com covid-19 nasceu a 17 de março, no Hospital de São João, no Porto.

Testes feitos ao bebé mostraram que ele não estava infetado e o estado de saúde da mãe, mesmo infetada, também não sofreu complicações.

Em Portugal já nasceram cinco bebés de mães infetadas com o novo coronavírus e em todos os casos os bebés testaram negativo para a doença.

Este domingo, a diretora-geral da Saúde anunciou que "nas próximas 24 ou 48 horas" vão ser emitidas duas novas orientações relativamente ao acompanhamento de grávidas e recém-nascidos no contexto da pandemia