Morreu Sindika Dokolo, marido de Isabel dos Santos

República Democrática do Congo

Sindikja Dokolo, marido de Isabel dos Santos e colecionados de arte, morreu esta quinta-feira, aos 48 anos, vítima de acidente enquanto fazia mergulho, no Dubai, onde vivia atualmente com a família.

A notícia foi confirmada no Twitter por Michée Mulumba assistente do presidente da República Democrática do Congo, e está a ser avançada por vários meios congoleses.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sindika Dokolo era natural da Repúblico Democrática do Congo.