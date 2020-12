Ministro irlandês foi ao Parlamento tranquilizar as crianças sobre o Pai Natal

Simon Coveney confirmou a decisão do governo no parlamento de Dail [câmara baixa] em Dublin, numa intervenção que tem sido muito divulgada e elogiada nas redes sociais: o Pai Natal foi considerado um trabalhador essencial e não estará sujeito às restrições de viagens impostas devido à pandemia de covid-19, quando chegar à Irlanda.

Coveney confirmou ainda aos parlamentares que o Pai Natal já garantiu às autoridades a sua intenção de voar para a Irlanda a 24 de dezembro, como acontece todos os anos na noite de Natal.

No entanto, o ministro irlandês alertou que as crianças deveriam permanecer nas suas camas durante a noite, pois há a necessidade de cumprir o distanciamento social perante o Pai Natal.

"Como ministro das Relações Exteriores, posso dizer que estamos a trabalhar na questão do Pai Natal há várias semanas", disse o ministro, numa mensagem pensada propositadamente para divulgação junto das crianças.

Important message for children of #Ireland - #Santa is coming & will be exempt from #Covid restrictions on International Travel. However children should be aware that social distancing guidelines should apply to Santa. pic.twitter.com/AT7LTMKFFt - Simon Coveney (@simoncoveney) November 26, 2020

"E é importante dizer a todas as crianças do país que consideramos as viagens do Pai Natal como viagens essenciais, para fins essenciais, pelo que ele está isento da necessidade de ficar em quarentena por 14 dias e deve poder entrar e sair do espaço aéreo da Irlanda, e de cada casa irlandesa, sem ter que restringir os seus movimentos", explicou, numa intervenção numa sessão parlamentar na semana passada que tem sido amplamente divulgada.

Irish Parliament ensures Santa Claus exempt from 14 day quarantine and basically is bubbling with the entire country. Hope @UKgovcomms ensures an air corridor between Ireland and the UK for Santa, and our government takes this matter equally seriously! https://t.co/dWIcVoaruX - Nicky Grace (@Gracewife) November 29, 2020

"Ele está isento [de restrições], confirmou que vem e aprecia o fato de a Irlanda ter garantido que, mesmo num Natal muito diferente como o de 2020, a visita do PAi Natal será algo que permanecerá igual."