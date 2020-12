Madrid cancela festividades da passagem de ano

Covid-19. Espanha proíbe viagens entre comunidades no Natal exceto para reuniões familiares

O governo regional de Madrid cancelou esta sexta-feira todas as tradicionais comemorações de Ano Novo, incluindo o evento principal na Praça Puerta del Sol, quando milhares comem uma passa a cada badalada da meia-noite.

Esta restrição faz parte de uma série de novas medidas destinadas a garantir a saúde e segurança pública no Natal e no Ano Novo para tentar evitar um aumento nas infeções por Covid-19.

"A Comunidade de Madrid concordou em suspender todas as celebrações da passagem de ano em praças públicas ou ruas da região", referiu a autoridade regional de saúde.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O número de visitantes também será limitado nos mercados de Natal, bem como nos eventos em que as crianças apresentam as suas listas de desejos de Natal ao Pai Natal e aos três reis magos.

Os habituais desfiles de 5 de janeiro, na véspera do Dia de Reis, habitualmente marcados por grandes aglomerados de pessoas no centro da cidade, só serão permitidos em espaços fechados com todos os espetadores sentados.



O tradicional ritual de comer passas durante a passagem de ano a Praça Puerta del Sol é geralmente transmitido ao vivo por quase todos os canais televisivos espanhóis e assistido em toda a Espanha e também na América Latina.

Em grande parte, a Espanha conseguiu reduzir os níveis de infeção da segunda onda devido a toques de recolher obrigatório e ao encerramento de bares e restaurantes em algumas áreas, mas as autoridades de saúde estão preocupadas que a época festiva provoque um aumento nos casos.

Na quarta-feira, o governo espanhol disse que as viagens de férias entre regiões só serão permitidas para visitas de familiares, enquanto as festas de Natal serão limitadas a 10 pessoas.

Embora Espanha seja um dos países mais afetados da Europa, com mais de 1,6 milhão de infeções e mais de 46 mil mortes, o país reduziu a sua incidência para 240 casos por 100 mil habitantes, um dos níveis mais baixos da União Europeia.