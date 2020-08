Luta a bordo. Começou com o lugar, escalou com a máscara e terminou em expulsão

Uma luta irrompeu entre duas passageiras de um voo da companhia aérea American Airlines, que na segunda-feira fez a ligação entre Las Vegas para Charlotte. Tudo terá começado com uma discussão por causa dos lugares, mas subiu de tom depois de uma das mulheres recusar usar máscara. Depois de alguns socos de ambas as partes, a mulher foi escoltada para fora do aparelho pela polícia.

Jack Ross, que gravou o vídeo partilhado pela mulher no Twitter, contou à CNN que teve a certeza que vinha aí confusão quando a mulher tirou a T-shirt. "Eu pensei, não há aqui uma piscina, isto vai ficar estranho", disse. "Depois tornou-se numa luta de socos", acrescentou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo a companhia aérea, a mulher "recusou cumprir com a política obrigatória de uso de máscara após entrar no aparelho e antes da partida". Assim, acrescentou a American Airlines num comunicado, "de acordo com a nossa política, foi pedido à passageira que deixasse o aparelho e ela tornou-se conflituosa, o que resultou numa altercação com outros passageiros".

American Airlines exige a todos os passageiros o uso de máscara desde 11 de maio e, mais recentemente, também exige que estes usem máscaras no aeroporto. Em junho, alertou que os passageiros que não cumpram com a sua política podem ficar numa lista negra e serem impedidos de viajar no futuro.