Keanu Reeves participa em festa "Matrix" disfarçada de filmagem

Keanu Reeves, ator que participou no filme "Matrix"

A festa "Matrix", em que participou o ator americano Keanu Reeves decorreu nos estúdios de cinema Babelsberg, em Brandmburgo, a Alemanha, segundo o tabloide alemão Bild. Segundo o jornal, as autoridades alemãs vão confrontar o estúdio onde foi realizado o último filme e onde a festa com 200 pessoas pretendiam assinalar o final das filmagens, apesar das restrições impostas para combater a pandemia de coronavírus.

Segundo o Bild, as cerca de 200 pessoas compareceram na festa disfarçadas de figurantes, numa aparente tentativa para contornar as restrições impostas que apenas permitem que se juntem 50 pessoas e só depois do plano de higienização ter sido aprovado pelas autoridades de saúde alemãs. E os convivas têm de manter o distanciamento social e usar máscara sempre que não estiverem a comer.

Uma das participantes na festa "Matrix", com 39 anos, disse ao jornal alemão: "O clima era exuberante. Todos fizeram testes de PCR corona com antecedência, mas nem todos usaram máscara durante a festa". E acrescentou: "Não havia nenhuma direção de realização, ou claquete e ninguém estava a filmar".

A festa, promovida foi promovida pelas produtoras Lana e Lilly Wachowski, de acordo com o jornal, citando fontes, e começou às 18:00 de quarta-feira e seguiu até a madrugada de quinta-feira.

Os convidados foram entretidos por uma dançarina, um DJ e um show pirotécnico, e foram convidados a comprar tatuagens Matrix como lembrança. As bebidas incluem sushi, saquê, pizza, currywurst (salsicha com curry, uma especialidade de Berlim) e bolo de damasco de chocolate vegan. Barracas de estilo beduíno e caravanas de estilo hippie estavam disponíveis para os hóspedes que queriam mais privacidade.